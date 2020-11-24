Sporcu Caner sanatçı oldu !..

Caner Güner, Gölcükspor alt yapısında futbola başladı ve kırmızı siyahlı kulüpte profesyonel oldu.2003’ten2012’ye kadar Gölcükspor forması giyen Caner sırası ile Kağıtspor, Gölcük Kavaklıspor, KartepeSuadiyespor, İhsaniyespor, Halıdere Belediyespor, Hersekspor, Bağçeşmespor ve son olarak da Bilecikspor’un başarısı için ter döktü.

SADECE FUTBOL İLE OLMAYABİLİR

3 yıldır futbol oynamayan 1990 doğumlu Caner Güner çok farklı bir yeteneği ile de karşımızda yer alıyor. Geleceğin seramik ustalarından birisi olan Caner Güner, bir sporcunun ya da futbolcunun farklı yeteneklerini keşfetmeleri, bu yönleri ile de hayata adım atmalarını çok önemsiyor. Caner “Bir futbolcu ya da sporcuyu bile bu şekilde kazansak bile bu durum beni çok mutlu eder” diyor.

ERDEM GÜNER’İN AĞABEYİ, MURAT BAŞAK’IN YEĞENİ…

3 yıldır futbola ara veren başarılı stoperCaner Güner aynı zamanda Denizli’nin Kızılcabölüktakımında forma giyen Erdem Güner’in ağabeyi, Kocaelispor’un ve Gölcükspor’un eski kaptanlarından, nam-ı diğer Milli Savunma Bakanı Murat Soner Başak’ın da yeğeni. Futbol yeteneğinin yanında seramiğe de adeta hayat veren genç sanatçı adayı bu yeteneğini akademik anlamda da ilerletip bilgi birikimini kendisi gibi sanatsever gençlere aktarmak istiyor.

YÜKSEK LİSANSI BİTİRMEK ÜZERE…

Kocaeli Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü ön lisans, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisans mezunu olan Caner Güner aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisans okuyor. Caner Güner’in seramik eserleri, yeni mezun olan sanatçı adaylarının eserlerinin sergilendiği BASE İstanbul 2020’de “Sergilenmeye değer eserler” arasında yer aldı. 22 şehir, 32 üniversite, 102 mezunun 117 eseri arasında kendi eseri de sergilenecek olan Caner Güner bu anlamda da oldukça mutlu. Bu arada BASE İstanbul 2020’ye 2000’e yakın eserin başvuru yaptığını da belirtmemiz lazım.

BASE 2020 NEDİR ?..

Bu platform Türkiye’de bu yıl mezun olan 102 genç seramik sanatçısı adayının 117 eserini Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde aynı çatı altında buluşturan bir organizasyon.20 Kasım’da başlayan sergilemeler 25 Kasım’da sona eriyor ve organizasyon bu yıl ilk kez online olarak da izlenebiliyor. BASE 2020, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığı ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde; Digilogue’un dijital sanat partnerliğinde, TEB Özel Bankacılık ve Kale Grubu eş sponsorluğunda gerçekleşiyor.

GÖLCÜK DEPREMİ KONULU ESER

Caner Güner öte yandan 10. Uluslararası Gizem Frit Seramik yarışmasına gönderdiği çalışması ile sanat üstatlarından tam not aldı. 1999 Gölcük depreminde sular altında kalan vatandaşlarımızın tasvir edildiği eser duygusal anların da yaşanmasını beraberinde getirdi.Sporculuk hayatında edindiği disiplin ve sabrın karşılığını sanatına yansıtmakta güçlük çekmeyen Caner Güner sosyal sorumluluk anlamında da takdir toplayacak işlere imza atıyor.



KENDİMİ SERAMİK İLE İFADE EDİYORUM

Caner Güner konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: Profesyonel bir sporculuk geçmişim sonucunda kendimi en iyi şekilde ifade etmemin yolunu seramikle tanışarak buldum.İçimde sürekli sporun yanında kendimi sanatsal olarak kanıtlamam gerektiği duygusuna kapıldım. Bu serüvende sanatçı adayı olarak en büyük hayalim ülkemi uluslararası alanlarda temsil etmek,tanıtmak ve öğrendiğim tüm bilgi birikimimi akademik olarak benden sonra gelecek bireylere aktarmak.



ATIK MALZEMELERDEN SANAT

Malzeme seçimleri sanatın ve tasarımların yolunu çizmekte önemli bir rol oynar.Sanatta, kullanılan malzemeden çok, malzemenin karşıya aktarımı daha önemlidir.Ben sanatta farklı malzemeleri seramikle birleştirmeyi ele aldım. Hayat da zaten farklı duyguların kombinasyonu ile sürmektedir.Seramik ağırlıklı başlayıp, doğadan elde edilen yada teknolojik olarak üretilen her malzeme benim sanatıma ve tasarımlarıma uygulanabilir. Bunun da ötesinde atık malzemelerin sanatsal bir kimlik taşıması adına da her geçen gün kendimi güncelliyorum.

DÜNYA’NIN EN MUTLU İNSANI OLURUM

Kardeşim Erdem ve dayım Murat Soner Başak benim gibi futbolcu. Erdem, Kızılcabölük’te futbol oynamaya devam ediyor. Murat dayım ise büyük bir ihtimalle antrenör olarak futbol kariyerine devam edecek. Ben de seramik sanatı alanında ilerlemek, kendimi geliştirmek ve bilgilerimi gelecek diğer arkadaşlarımla, kardeşlerimle, sanatseverlerle paylaşmak istiyorum. Her çocuk küçükken iyi bir sporcu hatta futbolcu olmak ister. Ancak sadece buna kapılmamaları, farklı yeteneklerini de bulmaları ve bunun üzerinde ilerlemeleri de gelecekleri açısından önemli. Ben de bu anlamda 1 sporcuya ya da futbolcuya dokunabilirsem dünyanın en mutlu insanı sanırım ben olurum.