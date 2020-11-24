Emirhanlar ‘GENÇ’ yaşta ölmesin !..

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Meki Bilici, çocukları düzenli spor yapacak ailelere dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Gebze'de 13 yaşındaki bir çocuğun geçen hafta spor yaparken hayatını kaybetmesi, çocuğu spor yapan diğer aileleri de endişelendirdi. Olay sonrasında birçok ailenin kontrol amacıyla çocuk polikliniklerine başvurduğunu aktaran VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Meki Bilici, çocukları düzenli spor yapacak ailelere dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

SPOR YAPAN ÇOCUĞUNUZ KALBİNE YENİK DÜŞMESİN

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir çocuğun antrenman esnasında aniden fenalaşarak vefat etmesi çocuğu sporla ilgilenen birçok ailenin endişelenmesine ve soluğu çocuk kardiyoloji polikliniklerinde almasına sebep oldu.V M Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Meki Bilici yaptığı açıklamada birçok ailenin üzücü olaydan etkilenerek çocuklarında herhangi bir kalp hastalığı olup olmadığını öğrenmek için kendilerine başvurduklarını belirtti.

Doç. Dr.Meki Bilici, “Çocuklarda göğüs ağrısı, ailede ve çocukta endişeye yol açarak çocuğun ve ailenin günlük yaşamlarını oldukça olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sporla ilgilenen her çocuğun yılda bir kez Çocuk Kardiyoloji uzmanına muayene olmasında yarar vardır. Çünkü bazı kalp hastalıkları sadece eforla kalbin zorlanması durumunda ortaya çıkar ve bu da önlem alınmazsa

ölümcül sonuçlara yol açabilir” dedi. Spora başlamadan mutlaka çocuk kardiyoloji kontrolü yapılmalı Efor gerektiren sporlar yapılırken ortaya çıkan göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma hissi ve bayılma gibi şikâyetlerin kalp hastalığının bir bulgusu olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Meki Bilici, “Hipertrofik kardiyomiyopati gibi bazı kalp kası hastalıkları ve bazı aritmi türlerinin ilk bulgusu maalesef ani ölüm olabilmektedir. Bu nedenle sporla ilgilenen her çocuğun çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmesi önemlidir” diye konuştu.

AĞRININ NEDENİ ÖNEMLİ…

Çocuklardaki göğüs ağrısının nedenleri Çocuklarda ağrının ne zaman ortaya çıktığı, ağrının süresi ve şiddetini etkileyen faktörlerin, eşlik eden diğer bulguların olup olmamasının ağrının nedenini belirlemede yardımcı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Meki Bilici, egzersiz sırasında ortaya çıkan ve dinlenmeyle geçen ağrının kalp hastalıklarını düşündürürken, hareketle ortaya çıkan ve değişen ağrıların ise kas iskelet sisteminden kaynaklanabileceğini vurguladı. Göğüs ağrısı olan her çocuğun çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından ayrıntılı bir öyküsünün alınarak iyi bir muayene ile ayırıcı tanının yapılabileceğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Meki Bilici, kalp hastalığından şüphelenilen olgularda ise Holter EKG, EKG, Telekardiyografi, Ekokardiyografi, Efor testi gibi tetkiklerin yapılması gerekebileceğini Belirtti. Bilici, kalbe ait göğüs ağrısı nedenlerini ise şöyle sıraladı…

BUNLARA ÇOK DİKKAT:



• Göğüs ağrısının egzersizle başlaması (terleme, solukluk, fenalaşma hissi) ve egzersize ara verince

düzelmesi,

• Göğüs ağrısı ile beraber çarpıntı, halsizlik, baş dönmesi ve

bayılmanın olması,

• Hastaya Aort darlığı nedeniyle anjiyo veya cerrahi işlem

yapılmış olması,

• Hastaya daha önceden kalp ameliyatı yapılmış olması,

• Hastanın ailesinde ani ölüm ve/veya kalp kası kalınlığı olan birinin

bulunması.