İzmitli Periler yanıyor

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin dokuzuncu haftasında temsilcimiz İzmit Belediyespor, Galatasaray’ı ağırladı. İlk 3 çeyrekte başa baş giden oyunun son çeyreğinde etkili olan dev rakip, 80-62 kazanırken, İzmit Belediyespor ise üst üste 4. toplamda 5. yenilgisini aldı ve tehlikeyi ateşini iyice yakından hissetmeye başladı. 12 Aralık’ta Adana ile deplasmanda karşılaşacak.