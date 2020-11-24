İzmitli Periler yanıyor

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin dokuzuncu haftasında temsilcimiz İzmit Belediyespor, Galatasaray’ı ağırladı. İlk 3 çeyrekte başa baş giden oyunun son çeyreğinde etkili olan dev rakip, 80-62 kazanırken, İzmit Belediyespor ise üst üste 4. toplamda 5. yenilgisini aldı ve tehlikeyi ateşini iyice yakından hissetmeye başladı. 12 Aralık’ta Adana ile deplasmanda karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.