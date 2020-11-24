Cadence Sultanlar tam gaz

Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan maçta İnegöl Voleybol takımını konuk eden Sultanlar, ilk seti 19-25 geride bitirdi. 2. Sette toparlanan takım, 19-25’lik skorla eşitliği sağladı. Cadence Gölcük İhsaniye sonraki setleri 10-25-10 ve 25-12 önde tamamlayarak maçı 3-1 kazandı. 5 maçta 4 galibiyet elde eden takım maç eksiğiyle ve 11 puanla 3.sırada yer aldı. Eskişehir Sivrihisar ise 6 maçta 6 galibiyetle zirvede yer alıyor.