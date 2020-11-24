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24 Kas 2020 - 12:05- Spor G: 24 Kas 2020 - 12:08

Cadence Sultanlar tam gaz

İhsaniyeli Sultanlar 2.Lig 2.Grup’ta hızla zirveye yürüyor. Maçlarını art arda kazanan Cadence İhsaniye, İnegöl’e de acımadı
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Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan maçta İnegöl Voleybol takımını konuk eden Sultanlar, ilk seti 19-25 geride bitirdi. 2. Sette toparlanan takım, 19-25’lik skorla eşitliği sağladı. Cadence Gölcük İhsaniye sonraki setleri 10-25-10 ve 25-12 önde tamamlayarak maçı 3-1 kazandı. 5 maçta 4 galibiyet elde eden takım maç eksiğiyle ve 11 puanla 3.sırada yer aldı. Eskişehir Sivrihisar ise 6 maçta 6 galibiyetle zirvede yer alıyor. 
# Spor, Gölcük, Maç

24 Kas 2020 - 12:05 - Spor

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