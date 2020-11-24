Kocaeli’de “torbacı” operasyonu: 9 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 29 gram sentetik kannabinoid, 835 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 15 adet ekstasy, 2 gram kokain, 130 adet captagon, 5 adet tabanca, 39 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 39 bin 135 TL ve 100 dolar para ele geçirildi.
9'U TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 9’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.