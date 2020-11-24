Yarpaş'ta muhalefetin dediği oldu

Bilindiği üzere 2 çalışanı olan Körfez Belediyesinin en eski iştiraklerinden YARPAŞ’ta yönetim kurulu 5 kişiden oluşurken aylık huzur hakkı maliyeti ise 21 bin TL idi. 2019 seçimi sonucunda yönetim kurulunun başında ise Yusuf Eryarsoy bulunuyordu. Huzur hakkı tartışmalarıyla gündeme gelen şirketle ilgili Körfez Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısında YARPAŞ’ın temsiliyetive imza yetkisi belediyede koordinatör olan Meclis Üyesi Selattin Kabadayıoğlu’na verildi. Şirketin yönetim kurulunda Selami Tanış, Yusuf Eryarsoy, Mikail Saltabaş, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir yer alıyordu.

ERKAN UYGUN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Körfez Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erkan Uygun, konuyu gündeme getirmiş ve yaşanan durumun sonlandırılmasıistenmişti. Son durumu açıklayan Uygun, "18 aydır kamuoyuna dile getirdiğim 2 çalışanı olan batık durumdaki Körfez Belediyeşirketi YARPAŞ A.Ş’de 5 kişinin aylık 21 bin TL huzur hakkı alması konusunda geri adım atılmıştır. Körfez Belediye BaşkanıYARPAŞ A.Ş yönetim kuruluna yapılan değişiklikle 1 kişiye düşürülmüştür. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur" dedi.

KÖRFEZ BELEDİYESİ KARAR ALDI

Körfez Belediyesi huzur haklarında değişikliğe gidildi. Körfez Belediyesi yönetimi tarafından alınan yeni kararla YARPAŞ‘tayönetim kurulu üyesi sayısı bir kişiye indirildi. Öte yandan yönetim de Selahattin Kabadayıoğlu’na bırakıldı. Son durumdaYarpaş'ta muhalefetin dediği oldu.