Öğretmenler günü için doğaya nefes oldular

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, “Bir fidan, doğa için bin nefes demektir. Geleceğimize değer katan ve çocuklarımızı özenle, sevgiyle yetiştiren her bir öğretmenimiz için, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Hatay’a fidan bağışında bulunarak doğaya nefes olduk” dedi.

Hatay’da meydana gelen yangında yok olan ormanların yeşillendirilmesi ve doğaya yeniden kazandırılması için OGEM-VAK (Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı) iş birliğiyle “Bir Fidan, Bin Nefes” projesini başlatan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Öğretmenler Günü’nü öğretmenler adına fidan bağışında bulunarak kutladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, “Binlerce fidan yetiştiren, onları ülkemizin geleceğine hazırlayan her bir değerli öğretmenimiz adına Hatay için fidan bağışında bulunduk. Kendisini toplumsal gelişim için adamış değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

“BİR FİDAN, BİN NEFES”

Öğrencilerinin, “Bir Fidan, Bin Nefes” projesiyle bu kış doğayı giydirdiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde; fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştiren, yazdığımız ilk harfleri, okuduğumuz ilk satırları, her zaman iyinin ve doğrunun yanında yer almayı, hatalarımızdan ders almayı, saygılı olmayı ve doğa sevgisini öğreten, güzel memleketimizin her köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz için, doğaya nefes olduk” diye konuştu.