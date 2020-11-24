Darıca, Bandırmayı yen tarihe geç!

Darıca Gençler Birliği A.Ş, bu karşılaşma öncesinde önceki gün taktik çalışması gerçekleştirdi, dün Bandırma’ya giderek kampa girdi. Güçlü rakibi karşısında derin rotasyon yapması beklenmeyen sarı yeşillilerde, 1 ya da 2 farklı oyuncunun ilk 11’de yer alması bekleniyor. Rakibi karşısında dirençli bir 90 dakika çıkararak yakalanacak hızlı ataklarla rakip kalede gol arayacak olan 3.Lig ekibimiz, turun şifresini ‘yüksek konsantrasyon’ olarak belirledi. Son düdüğe kadar savaşarak kazanmak isteyen sarı yeşilliler, Balıkesir’de üs kurdu. Maç 13.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.