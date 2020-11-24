Darıca, Bandırmayı yen tarihe geç!

Darıca Gençler Birliği A.Ş, bu karşılaşma öncesinde önceki gün taktik çalışması gerçekleştirdi, dün Bandırma’ya giderek kampa girdi. Güçlü rakibi karşısında derin rotasyon yapması beklenmeyen sarı yeşillilerde, 1 ya da 2 farklı oyuncunun ilk 11’de yer alması bekleniyor. Rakibi karşısında dirençli bir 90 dakika çıkararak yakalanacak hızlı ataklarla rakip kalede gol arayacak olan 3.Lig ekibimiz, turun şifresini ‘yüksek konsantrasyon’ olarak belirledi. Son düdüğe kadar savaşarak kazanmak isteyen sarı yeşilliler, Balıkesir’de üs kurdu. Maç 13.00’de başlayacak.