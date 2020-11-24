Vodafone Türkiye Gümüş Ödül aldı 

Vodafone Türkiye, bu yıl 10’uncusunu yayınladığı ve dijital bir anlayışla hazırladığı “2020 Sürdürülebilirlik Raporu” ile, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nin (League of American Communications Professionals - LACP) düzenlediği 2020 Inspire Ödülleri “Kurumsal Yayın” kategorisinde Gümüş Ödül aldı. Rapor ayrıca, LACP Spotlight ve Inspire Ödülleri’ne başvuran 500’ü aşkın rapor arasında ilk 100’e girdi. Ödülü değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

AMAÇ ODAKLI BİR ŞİRKET

“Vodafone olarak, sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Amacımız, sektörümüzde sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek. ‘Amaç odaklı bir şirket’ olarak, sürdürülebilirlik yol haritamıza uygun aksiyonlar almaya devam ediyoruz. Raporumuzun, dünyanın sayılı ödül programlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nde ödül almasından son derece mutluyuz. Vodafone olarak, sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin bir parçası olarak görmeye ve 2025 hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.”