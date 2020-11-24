Toyota ödül aldı 

Kalite Derneği (KalDer) tarafından “Yeni Yönler Yeni Ufuklar” ana temasıyla düzenlenen ve pandemi kapsamında alınan önlemler çerçevesinde ilk kez online olarak gerçekleştirilen 29. Kalite Kongresi, “2020 Türkiye Mükemmellik Ödülleri” ile sona erdi. KalDer’in 28 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği ve iş dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin bu yılki sahipleri ise Toyota Boshoku Türkiye ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti oldu.