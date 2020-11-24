Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı

“Sadece merkeze değil, herkese” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Telekom, Türkiye’nin doğusundan 10 ilin bağlı olduğu Erzurum Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1000’inci mobil sahasını hizmete açtı. Türk Telekom, yaptığı yatırımlar ile bölgedeki kapsama oranını daha da yükseltmeyi ve şebeke kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.
YÜZDE 84’Ü AŞTI
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin doğusunda bu yıl 75 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 1000’e çıkarırken, 4G kapsamamızı da bölge genelinde yüzde 84,3’e yükselttik. Yatırımlarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.