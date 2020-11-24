Genç Saadet atanamayan öğretmenlerin sesi oldu

Saadet Partisi Kocaeli İl Gençlik Kollar Başkanı Furkan Dursun Taş, bugün partisinin il binasında öğretmenler günü nedeni ile basın açıklaması yaptı. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasında öğretmenlerin sorunlarına değinildi. Furkan Dursun Taş koronavirüsün eğitimcilere olan etlilerinde bahsederek başladığı konuşmasında, öğretmenlerin atanamaması gerçeklerine değindi.

“ÖĞRETMENLERİ GÜNDELİK İŞ ZORLAYAN ANLAYIŞ”

Taş açıklamasının devamında, “ Eğitim Sisteminin yap-boz tahtasına çevrildiği, sürekli değişen sınavlarla büyük bir karmaşıklığın yaşandığı, öğrencilerin gelecek kaygısıyla eğitime devam etmeye çalıştığı bir ortamda üzerimize düşen mesuliyet her zamankinden daha fazladır. Yıllarca emek verip lisans eğitimi aldıktan sonra görevine ataması yapılmayan öğretmen adaylarını gündelik işlerde çalışmaya, inşaatta çalışmaya, garsonluk yapmaya zorlayan, onları psikolojik sorunlarla baş başa bırakan bu düzeni kabul etmiyoruz” dedi.

“YÜK GÖREN MİLLİ EĞİTİMİ KABUL ETMİYORUZ”

Yıllarca okuyan öğretmenlerin atamasının yapılmadığı için emeklerini boşa harcandığını vurgulayan Dursun Taş ücretli öğretmenlik adı altından altında çok düşük ücret karşılığında farklı bölümlerden mezun olmuş kişileri öğretmen olarak çalıştırılmasını eleştirdi. Bu düzeni kabul etmediklerini ifade eden Dursun Taş, “Biz gençler olarak; emeklerin zayi olmadığı, ehliyet ve liyakatin önemsendiği adil bir ülkede yaşamak istiyoruz. Öğretmen maaşlarını yük olarak gören Milli Eğitim anlayışını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ASIL YÜN GÜNDE 10 MİLYON LİRA HARCAYAN SARAY”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “yük” açıklaması üzerinden yandaşlara verilen ihaleleri eleştiren Dursun Taş, “Eğer bir yükten söz edeceksek; Günlük harcaması 10 milyon lirayı geçen Cumhurbaşkanlığı Sarayı ülkemiz için ciddi bir maddi yüktür. Bu örnekler çoğaltılabilir elbette ancak bugün öğretmenlere ödenen maaşların yük olarak görüldüğü bir ülkede yaşıyorsak asıl yüklerden bahsetmeden geçemeyiz” şeklinde konuştu.

“BAŞARIYA GÖRE DEĞİL ÜSTÜNLÜĞE GÖRE ATAMA YAPILDI”

Atama bekleyen 700 binden fazla öğretmen adayı adına konuştuklarını vurgulayan Taş, “2018 yılında 40 bin öğretmen ataması yapılmış, o dönemde KPSS puanı iki yıl geçerli olduğu ve karma alım yapıldığı için 2018 yılında 40 bin öğretmen atamasına rağmen atanamayan adaylar 2019 yılındaki atamalara da başvurmuşlardır. Burada sorun, sınavdaki soru sayısının ve atamalardaki puan türünün değişmiş olmasına rağmen 2018 ve 2019 KPSS sınav sonuçlarının yüzdelik başarıya göre değil, puan üstünlüğüne göre yapılmış olmasıdır” dedi.

“SINAVLAR BİR SEKTÖRE DÖNÜŞTÜ”

“Gelecek kaygısı artık ilkokul öğrencisi bir çocuğun bile yaşamına ebeveynleri, işsiz abileri gibi vasıtalarla yerleşmiştir” diyen Dursun Taş, “Bu da hiç kuşkusuz gençlerin kendi potansiyellerini açığa çıkarması önünde büyük engel teşkil etmektedir. Bununla birlikte hayallerine ulaşmak için sınavlara giren gençler için sınav ücretleri de aşılması gereken önemli bir engeldir. Bugün adeta bir sektöre dönüşmüş olan “sınavlar” vatandaşını müşteri olarak gören devlet yönetimi anlayışı ile açıklanabilir ancak. Sınava giren adayların herhangi bir iş sahibi olmadığı gerçeği ortadayken bu ücretler ciddi yük oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

“ATAMAK BEKLEYEN ÖĞRETMENER ATANSIN”

Taş açıklamasının sonlarına doğru, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle atama bekleyen bütün öğretmen adaylarımız adına çağrımızı yineliyoruz; KPSS mağduriyetleri giderilsin, ücretli öğretmenlik uygulaması sonlandırılsın ve atama bekleyen öğretmen adayları mesleklerine atansın. Bu vesileyle; gelecek nesiller için büyük bir özveriyle çalışan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler Günü’nü Kutluyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.