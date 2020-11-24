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24 Kas 2020 - 15:21- Gündem G: 24 Kas 2020 - 15:24

Acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma  ve Uygulama Hastanesi yatmakta olan Hanım Beşiroğlu'na acil 0 Rh (pozitif) trombosit kan aranıyor
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma  ve Uygulama Hastanesi yatmakta olan Hanım Beşiroğlu'na acil 0 Rh (pozitif) trombosit kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyenler hastanenin kan bankasına başvurabilirler.
# Kocaeli

24 Kas 2020 - 15:21 - Gündem

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