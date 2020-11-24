Şanlı: Biz bize yeteriz

Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bu yıl öğretmenler gününe buruk girdiklerini ifade eden Şanlı, öğretmenleri pandemi sürecinde tatil yapıyor gibi gösterenlere de tepki gösterdi.

‘DAYANIŞMAMIZ TAKDİRE ŞAYAN’

Pandemi sürecinde ülkemizin dayanışmasına değinen Şanlı, “Yaşadığımız Covid-19 salgını neticesinde tüm dünyada Elli Beş Milyon vaka ve Bir Buçuk Milyona yakın ölüm nedeniyle tüm insanlık adına üzüntü içerisindeyiz. Adeta bir çığ gibi büyüyen bir yangın alevi gibi yayılan bu salgın karşısında millet olarak tüm dünyaya insanlık dersi verdiğimiz için de mutluyuz, gururluyuz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kamu çalışanının ortaya koyduğu fedakarlık; eş, dost, akraba ve komşuluk ilişkileri noktasında parmak ısırtan dayanışmamız, vicdanımızın ve töremizin tarihsel kodlarının adeta günümüze tecellisiydi” dedi.

‘ÖĞRETMEN YATIYOR DİYENE YAZIKLAR OLSUN’

Öğretmenlerin sağlık çalışanlarından sonra sürecin en önemli kahramanları olduğunu ifade eden Şanlı, “Çoğu zaman aç susuz sabahlara kadar yol kenarlarında ateş ölçen filyasyon ekiplerinde hastalarımıza ilaç ulaştıran gece yarılarına kadar bilgisayar başında vaka istatistikleri ile didişen; tüm bunların yanında çocuklarımız eğitimden geri kalmasın diye yüz yüze ve uzaktan eğitim ile kendini tüketen ve bu noktada çocuğu balkondan düşüp ölen koronaya yakalanıp hayatını kaybeden öğretmenlerimiz. Yazıklar olsun ki bugün hala ‘Öğretmenler yatıyor!’ cümleleri duyuyoruz. Yazıklar olsun ki bu pandemi sürecini öğretmenlerin tatili gibi görenlerle karşılaşıyoruz” diye konuştu.

‘BİZİ SAHİPSİZ BIRAKTINIZ’

Açıklamasını sürdüren Şanlı, “Yazıklar olsun ki bunca fedakarlık karşısında körleşenlerin bugün neredeyse en düşük kamu çalışanı kadar ücretimizi, yedi tane çeyrek altın bile alamayan maaşımızı diline doladıklarına ve bunu bile bizlere fazla gördüklerine şahit oluyoruz. Ve bizler tam da bu noktada en çok sizler için üzgünüz. Evet çok üzgünüz; çok üzdünüz bizi. Evet, sahipsiziz; yapayalnız bıraktınız bizi. Bir kere daha anladık ki biz birbirimizin dayanağı, tesellisi ve sahibiymişiz. Anladık ki bir harf öğretenin kırk dakika bile hatırı ve değeri kalmamıştır artık. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü bildik cümlelerle çiçekli çikolatalı ziyaretlerle kutlamak için yorulmayın lütfen” dedi.

‘KURUMSAL ZİYARETÇİYE KAPALIYIZ’

Çiçek çikolata yerine maddi olanakları yetersiz çocuklara burs verilmesini talep eden Şanlı, “Kaldı ki Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube olarak o gün sendika binamızda değil öğretmen odalarında olacağız inşallah. Maskesiz ve mesafesiz olan tertemiz gönüllerimizle birbirimize sarılacak ve birbirimize sahip çıkacağız. Zira biz bize yeteriz öğretmenim! Kamuoyuna maske-mesafe-temizlik titizliğiyle duyurulur. 24 Kasım'ı bu yıl sadece meslektaşlarımızla kutluyoruz. Öğretmenler adına bize tebriğe gelecek kurumsal ziyaretçi kabul etmiyoruz. Başöğretmeni saygı ve özlemle anıyor, onun umudu, kuvvacı ruhumuzu simgeleyen büyük boy posterini şanlı bayrağımızla birlikte binamızda dalgalandırıyoruz” diyrek açıklamasını tamamladı.