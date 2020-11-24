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24 Kas 2020 - 15:27- Eğitim G: 24 Kas 2020 - 15:32

Veli-Der Kocaeli'den Öğretmenler Günü mesajı

Veli-Der Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz, Öğretmenler Günü mesajı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
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Korkmaz mesajında şu ifadelere yer verdi: "Veli-Der Kocaeli olarak; "Milletvekilleri maaşları, öğretmen maaşlarını geçmesin "diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün nezdinde, memleketin dört bir yanını, ilmik ilmik işleyen ,tüm eğitim emeklilerimizin öğretmenler gününü kutlar, daha aydınlık, daha refah yarınlar temenni ederiz. 24 Kasim Öğretmenler Günü ne ne yazık ki burukluk içinde girdik.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki maalesef öğretmenlerimiz,  borç batağında ve fırsat olsa sektör değiştirmek ve hatta meslek seçiminde çocuklarının öğretmen olmalarını bile istememektedirler. Ağırlaşan ekonomik koşullar, adamcılık , mesleğe olan ilginin kaybolmasına seben olmaktadır. Öğretmenler kendilerini değersiz hissetmekte ve öğretmenler üzerinden yapılan açıklamalar da bu durumu katmerlendirmektedir...

Sayın Bakan Ziya Selçuk'un, eğitimdeki en büyük yük öğretmen maaşlarıdır demesi ve yaptığı gaftan sonra özür dileyip, ben öğretmenlerimin gönlünü alırım ile geçiştirilecek bir durum değildir. Bizler meslek adina somut adımlar beklemekteyiz. ivedilikle öğretmen maaşlarında iyileştirme, atanamayan öğretmenlerin atanması ve yer değiştirmek isteyen öğretmenlerimizin daha fazla aileleri parçalanmadan sorunların çözülmesi önceliklerimizdir.

Ön tekerlek nereye arka tekerlek oraya! 

Haysiyet cellatligina soyunan ve siyasilerin yaptığı açıklamalardan güç alarak, hiç kimse öğretmenlerimizi aşağılayamaz ve mesleği küçümseyemez. Sayın Bakanın Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırıcı faaliyetler yürütmesi elzem ve önemlidir.

Son dönemlerde Akp Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yüksek istişare heyeti üyesi olduğu Turkiye Gençlik Vakfı (Tugva) Gölcük eski ilçe başkanı Samet Genç gibi aktörler sosyal medya hesaplarından "Öğretmenler bu ülkenin en şımarık topluluğudur" Şımarıklıkları arsa ulaşmıştır, yattıkları yerden para aldıkları yetmiyormuş gibi pandami dönemini vurgulayarak , haftada bir gün okula gidildiğini ve eğitimin düşüklüğünün tek sorumlusu vasifsiz öğretmenlerdir  diyecek kadar haddi aşmıştır. Örnekler çoğaltılabilir...Fakat bilinmelidir ki Öğretmenler bu ülkenin ayni zamanda kültür elçileridir ve bulundukları her ortamı aydınlatır ve mesleklerini büyük bir adanmislikla sürdürmektedirler. Arzumuz öğretmenlik mesleğinin hakettiği değeri bulması ve parasız, bilimsel,lâik eğitimin ülkenin dört bir yanında uygulanmasıdır

Veli-Der Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Beyhan KORKMAZ

# Gölcük, Kocaeli, eğitim, AKP

24 Kas 2020 - 15:27 - Eğitim

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