Olay 11.30 sıralarında Dilovası Çerkeşli OSB Mahallesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES)’inde bulunan bir metal parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metal fabrikasında çalışan 30 yaşındaki Hüseyin Süzer, devrilen 2 ton 40 kilo ağırlığındaki demir levhanın altın kaldı. Tonlarca ağırlıktaki demirin altında kalan Süzer’i gören diğer işçiler durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Süzer’in bedeni, tonlarca demirin altından çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Süzer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Süzer’in cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırılırken olay hakkında inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.