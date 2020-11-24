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24 Kas 2020 - 19:27- Asayiş G: 24 Kas 2020 - 19:31

Yürümek isteyen işçilere polis müdahalesi: 95 gözaltı

Korona virüs tedbirleri ile açık alanda toplantı ve gösteri yasağının bulunduğu Kocaeli’de, sendikalı oldukları için ücretsiz izne zorlandıklarını iddia ederek Ankara’ya yürümek isteyen işçiler ile kendilerine destek veren sendika yöneticilerinin de aralarında olduğu 95 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgilere göre, Gebze Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup çalıştıkları fabrikalarda ücretsiz izne çıkartılmaya zorlandıklarını iddia ederek Ankara’ya yürümek istedi. 3 farklı fabrikadan bir araya gelerek toplandıkları öğrenilen işçiler, Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No'lu Şubesi önünde toplandı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise işçilere,  Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla, Kocaeli’de açık alanlarda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin korona virüs önlemleri kapsamında yasaklandığını söyleyerek dağılmalarını istedi.

95 GÖZALTI


Yürüyüşe devam etmek için ısrar eden işçiler ise polis barikatını aşmaya çalıştı. Uyarılara rağmen dağılmayan guruba müdahale eden polis ekipleri, yürüyüşe devam etmek isteyen işçiler ve kendilerine destek veren işçi arkadaşları ile sendika üyelerinin de aralarında olduğu 95 kişiyi gözaltına aldı.
# Kocaeli, destek, Gebze

24 Kas 2020 - 19:27 - Asayiş

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