Yürümek isteyen işçilere polis müdahalesi: 95 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Gebze Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup çalıştıkları fabrikalarda ücretsiz izne çıkartılmaya zorlandıklarını iddia ederek Ankara’ya yürümek istedi. 3 farklı fabrikadan bir araya gelerek toplandıkları öğrenilen işçiler, Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No'lu Şubesi önünde toplandı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise işçilere, Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla, Kocaeli’de açık alanlarda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin korona virüs önlemleri kapsamında yasaklandığını söyleyerek dağılmalarını istedi.
95 GÖZALTI
Yürüyüşe devam etmek için ısrar eden işçiler ise polis barikatını aşmaya çalıştı. Uyarılara rağmen dağılmayan guruba müdahale eden polis ekipleri, yürüyüşe devam etmek isteyen işçiler ve kendilerine destek veren işçi arkadaşları ile sendika üyelerinin de aralarında olduğu 95 kişiyi gözaltına aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.