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24 Kas 2020 - 23:29- Asayiş G: 24 Kas 2020 - 23:32

Ünlü alışveriş firmalarının deposunda yangın çıktı!

Gebze'de ünlü internet alışveriş sitelerinin deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Gebze Pelitli Mahallesi Hanım Nine Caddesi üzerinde bulunan ünlü internet yemek alışveriş sitelerinin deposunda, panellerin içinde bulunan poliüretan malzemeler, elektrik kaynağında meydana gelen kıvılcım ile bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören depo çalışanları kendi imkanları ile yangını kısa sürede söndürdü. Çalışanlar daha sonra önlem alabilmek için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının meydana geldiği adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının yeniden büyümemesi için yanan alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# Gebze

24 Kas 2020 - 23:29 - Asayiş

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