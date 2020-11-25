Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Kas 2020 - 11:51- Gündem G: 25 Kas 2020 - 11:53

Bakan Koca: 'İlk yerli aşımız kullanıma hazır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Uluslararası Standartlarda ilk yerli aşımız Olan Tetanos-Difteri Aşısı kullanıma hazır" dedi.
mask

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır. Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı" ifadesini kullandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç'ın, ilk dolumu 2017'de yaptığını belirten Bakan Koca şunları dedi: "İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.

Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."

25 Kas 2020 - 11:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
GEBZESEM’de hummalı çalışma mask
GEBZESEM’de hummalı çalışma
Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’nin risk haritasını çıkardık’’ mask
Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’nin risk haritasını çıkardık’’
Büyükşehir’den sağlık neferlerine bir destek daha mask
Büyükşehir’den sağlık neferlerine bir destek daha
"Online öğretmenler günü kutlandı" mask
"Online öğretmenler günü kutlandı"
Şanlı: Biz bize yeteriz mask
Şanlı: Biz bize yeteriz
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği duyurdu: 30 gün boyunca yasak! mask
Kocaeli Valiliği duyurdu: 30 gün boyunca yasak!
İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti mask
İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat mask
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor... mask
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor...
TEM’de feci şekilde can verdi mask
TEM’de feci şekilde can verdi
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi mask
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi

GALERİ

İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar mask
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar
Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar mask
Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar
GTÜ Tasarım ve Prototip merkezi için temel atıldı mask
GTÜ Tasarım ve Prototip merkezi için temel atıldı
Evinin bahçesinde tırda yaşıyor! Sebebi ise... mask
Evinin bahçesinde tırda yaşıyor! Sebebi ise...
Üniversiteyi bırakıp sanayide çalışmaya başladı! Sebebi ise... mask
Üniversiteyi bırakıp sanayide çalışmaya başladı! Sebebi ise...
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı mask
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL