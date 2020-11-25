AK Kadınlardan şiddete karşı turuncu çizgi

AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, bugün partisini il binasında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü kapsamında basın toplantısı düzenledi. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan açıklamanın Kocaeli’de Kadın Kolları Yürütme Kurulu Üyeleri, Ayfer Uğur, Aydan Yılmaz, Pınar Atabay, Ecenur Sevilen Şengöz, Elif Tarakçı Uzan, Gülyaşar Uçar katıldı.

“FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET HER GÜN DEVAM EDİYOR”

İl Başkanı Özdemir AK kadınlar olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da şiddetle mücadele çağrılarını tekrarlamak için 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını belirttiği açıklamada, şu ifadelere yer verdi:"AK Parti'nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru olanı, adaletli olanı, vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir. Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor.

“KADIN ALLAHIN YARATTIĞI KIYMETLİ VARLIK”

Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir. Kadın, Allah'ın yarattığı kıymetli varlık, biri diğerini tamamlayan insan teki. Ama bugün biz yine, kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz ve dikkatleri çekiyoruz.” dedi.

“AK PARTİ SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİ”

Birçok konuda insani ve ilmi ilerlemenin yaşandığı 2000'li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğinin görüldüğünü ifade eden Özdemir, "Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kastediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor. AK Parti, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defaatle kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"KADINA ŞİDDET EN BÜYÜK ACİZLİK VE CAHİLLİKTİR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" ifadelerini aktaran Özdemir, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın her platformda samimiyet ve duyarlılıkları ile yıllardır kapsamlı mücadeleler verdiğini belirtti. Bu vesileyle kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti: "Hükümetimiz ve bakanlıklarımız şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba göstermiştir. Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımları artırmış hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek vererek hayatlarına umut olmuştur. Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık, imkansızlıkların partisi olmadık.

“KADINA ŞİDDET ACİZLİK VE CAHİLLİKTİR”

Bize göre kadına şiddet; fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da, esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz."

İKİ KELİMELİK CEVAP

Geçtiğimiz hafta sonu görevlerinden istifa eden İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Başkanı Fatma Nur Yeşildal ve Karamürsel Kadın kolları Başkanı Gülsüm Ekin’in istifa nedeni ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınan, Özdemir istifaların nedenini ise “kişisel tercihleri” şeklinde açıkladı. nSerhat GÜNEŞ

FOTOKOD

ÖZDEMİR: AKP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeni ile açıklama yaptı

TOPLU: Açıklamaya Özdemir’in yanı sıra, Kadın Kolları Yürütme Kurulu Üyeleri, Ayfer Uğur, Aydan Yılmaz, Pınar Atabay, Ecenur Sevilen Şengöz, Elif Tarakçı Uzan, Gülyaşar Uçar katıldı.