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25 Kas 2020 - 12:01- Siyaset G: 25 Kas 2020 - 12:08

Ellibeş, koronayı yendi! O tarihte göreve başlıyor!

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, tam 3 hafta sonra yarın (26 Kasım Perşembe) görevine başlıyor.

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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 6 Kasım’da eşi Feriha Hanım’a yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için bulaş riskiyle karantinaya alınmıştı. Ardından yapılan kontrollerde Başkan Ellibeş’in de testi pozitif çıkınca karantina süresi uzadı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 7.Olağan İl Kongresine de bu nedenle katılamayan Başkan Ellibeş, tam 3 hafta sonra görevinin başına dönüyor.

YÜZ YÜZE KUTLAMA PANDEMİDEN SONRA

Başkan Ellibeş, göreve başlamadan önce hayırlı olsun ziyaretleri hakkında bir uyarıda bulundu. Kovid vakaları arttığı için tedbirlerin yeniden sıkılaştırıldığına dikkat çeken Başkan Ellibeş, “Kongreden bu yana sayısız tebrik telefonu ve mesaj aldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güven ve desteğe ben ve arkadaşlarım layık olmak için çok çalışacağız. Bundan sonra da telefon ya da mesajla görüşmelerimiz devam etsin istiyoruz. Yüz yüze tebrik ve kutlamaları pandemiden sonraya bırakalım. Ülkemiz ve dünya bu illetten kurtulduktan sonra hep birlikte kutlama yaparız. Çiçek yerine Kızılay ve Mehmetçik Vakfımız başta olmak üzere bütün yardım kuruluşlarına bağış yapmanız bizi daha mutlu edecektir” dedi.
# Kocaeli, yardım, AKP

25 Kas 2020 - 12:01 - Siyaset

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