MHP öğretmenleri unutmadı

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından saha çalışmalarına belirli bir süre ara veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Teşkilatları öğretmenler gününde öğretmenleri unutmadı. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Adnan Deniz ve İzmit Lisesi Müdürü Cahit Çakmak’ı ziyaret etti. Ünlü’ye ziyaretlerinde eğitimci Levent Zambak eşlik etti. Ziyaretlerinde okul müdürlerine Türk bayrağı tablosu hediye eden MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “Geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenlerimizin her daim yanındayız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.