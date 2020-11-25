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25 Kas 2020 - 12:25- Siyaset G: 25 Kas 2020 - 12:27

MHP öğretmenleri unutmadı

MHP Kocaeli Teşkilatları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri unutmadı. Fevzi Çakmak İlkokulu ile İzmit Lisesi’ni ziyaret eden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, öğretmenlerin yanında olduklarını belirtti.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Koronavirüs vakalarının artmasının ardından saha çalışmalarına belirli bir süre ara veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Teşkilatları öğretmenler gününde öğretmenleri unutmadı. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Adnan Deniz ve İzmit Lisesi Müdürü Cahit Çakmak’ı ziyaret etti. Ünlü’ye ziyaretlerinde eğitimci Levent Zambak eşlik etti. Ziyaretlerinde okul müdürlerine Türk bayrağı tablosu hediye eden MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “Geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenlerimizin her daim yanındayız” dedi.

 
# Kocaeli, koronavirüs, İzmit

25 Kas 2020 - 12:25 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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