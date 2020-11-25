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25 Kas 2020 - 12:27- Siyaset G: 25 Kas 2020 - 12:28

Gelecek Partisi’nden kadına şiddete karşı anlamlı kampanya

Gelecek Partisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde ‘Kadınlar ne ister?’ sorusunun cevabının arandığı ‘KADINLAR ÖNCE YAŞAMAK’ ister çalışmasıyla Türkiye’de toplumun her kesiminden kadınların maruz kaldığı psikolojik ve fiziki şiddete dikkati çekti.

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Gelecek Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yener Akdeniz, il gençlik kolları başkanı Sema Bozaba ve ilçe kadın kolları başkanlarıyla birlikte yaptığı basın açıklamasında “Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Gönül, böyle insanlık onurunu yaralayan bir mesele için değil de kadın haklarında yaşanan güzel gelişmeleri, nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi konuşmayı isterdi. Fakat, her gün siz değerli basın mensuplarının da toplumu bilgilendirdiği haberlerde, sosyal medyada ne yazık ki kadına karşı şiddetin boyutlarını yansıtan, vicdanlarımızı kanatan olaylarla karşı karşıyayız” dedi.

2020 BİTMEDEN 391 KADIN ŞİDDETE KURBAN GİTTİ

Ülkece Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz, hayatta kalmak için azami çaba sarf ettiğimiz bugünlerde, kadınlar artı olarak kendilerini korumak, hayatlarını kurtarmak için tek başlarına mücadele etmeye devam ettiklerini vurgulayan Akdeniz açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “2020 yılı sona ermeden cinayete kurban verdiğimiz kadın sayısı 391’e ulaştı. Her 3 günde 2 kadın gördüğü şiddet yüzünden hayatını kaybediyor. Geçen hafta bir günde 4, ertesi gün 5 kadının öldürüldüğü haberlerini okuduk. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, tüm dünyada bireysel şiddete en fazla maruz kalan kesimi ülkemizde de olduğu gibi kadınlar oluşturuyor.

Gelecek Partisi olarak, bu konuda toplumu bilinçlendirmek, yasal düzenlemeleri hızla harekete geçirmedikçe kadınların özgürlükleri, yaşam hakkı elinden alınmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bu inançla Gelecek Partisi olarak, bütün Türkiye’de ve ilimizde kadına şiddet konusunda her türlü öncü çalışmayı hayata geçirmeye, hükümetten muhalefete herkesle el birliğiyle bu konuyu çözmek için atılacak bütün adımlarda yer almaya hazırız. Söz konusu şiddete uğrayan kadınlarımızsa, bizim için gerisinin hiçbir önemi yoktur.

Bu düşünceden hareketle, Gelecek Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkanlığımız 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde sorunu yaşayanların, kadınlarımızın ne istediğine dikkati çeken bir kampanya hazırladı. Kampanyada kadınların temel insani taleplerine yer verilirken her şeyden önce yaşamak istedikleri ön plana çıkarılarak, kadınların yasalarla sözde değil özde korunmak istekleri vurgulandı.

Değerli basın mensupları… İlimizde kadına şiddetle ilgili yaptığınız bütün haberlerin toplumu bilinçlendirmeye ve dönüştürmeye, yani, kadınların hayatta kalma mücadelesine büyük bir katkısı var. Onların verdiği mücadeledeki bu değerli katkınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Gelecek Partisi olarak ortaya koyduğumuz çalışmayı da ellerinizde daha da kıymetleneceği bilinciyle size emanet ediyoruz.
# Kocaeli, Gelecek Partisi

25 Kas 2020 - 12:27 - Siyaset

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