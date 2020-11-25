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25 Kas 2020 - 15:59- Siyaset G: 25 Kas 2020 - 16:01

Kaya: "Devlet esnafın zor gününde yanında olmalı"

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya halkın ve esnafın sorunlarıyla ilgili olağan açıklamalarda bulundu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya yaptığı açıklamalarda "Deprem ile ilgili yatırımlar hariç her türlü yatırımları durdurarak esnafa yardım yapılabilir. Bu süreçte tüm dünya ile birlikte ülkemiz ekonomisi yüzde on küçülürken bankaların yüzde yirminin üzerinde kar ediyor olması da bu pandemi sürecinde bankaların zorda ki vatandaş ve esnafımız dan halen kazanç sağladığını gösteriyor.Bu apaçık ortadayken bankalar da faizsiz destek kredileri verecek zorunluluklar yaşamalıdır. Madem aynı gemideyiz, madem yıllardır kazanıyor bankalar bu kez de kazanmadan versin, ellerini taşın altına koysunlar" dedi.

"ESNAF ZARARDA"

Ülkemizde ve tüm dünya da kış aylarının gelmesi ile birlikte hızla tırmanışa geçen ve her gün ürkütücü rakamlarla açıklanan vaka sayıları ve malesef kaybettiğimiz hasta sayılarındaki artışlar hükümeti yeni tedbirler almaya ve açıklamaya zorlamış durumdadır.Tabiki hastalığın yayılma hızını engellemek için tavsiye ve tedbirler alınmalı ve uygulanmalıdır. Buna sorumlu vatandaşlar olarakta uymak zorundayız.Ama malesef pandemi sürecinde alınan her yeni karar ve tedbirler bire bir esnaf ve vatandaşlarımızı etkilemekte, zora sokmakta, zarara uğratmaktadır.

"DEVLET ESNAFIN ZOR GÜNÜNDE YANINDA OLMALIDIR"

Kısıtlama süreçlerinin başından beri zaten zor nefes alan kafe, restorant, kahvehane,pastahane ve halı saha gibi işletmeler ile buralarda çalışan iş yeri sahibi, garson, komi, şef ve aşçı gibi çalışanlar adeta kaderleri ile başbaşa bırakılmış, esnafımız kira, maaş, vergi, elektrik,su, doğalgaz ve diğer giderleri iş yapamadığı için ödeyemez duruma getirilmiştir. Devlet sadece tedbirler ve yasaklar açıklamamalı esnaf ve vatandaşının zor gününde yanında da olmalıdır.  Her bir fert bu zor pandemi sürecinde Devletine ve yetkililere yardımcı olmalı. Devletimiz de pandemi süresi boyunca zarar eden, esnafımızın elektrik,su, doğalgaz, İnternet gibi faturalarını dondurmalı, kiralarını karşılamalı, personel maaşları ve SSK primlerini ödemelidir.

"BANKALAR ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN"

Deprem ile ilgili yatırımlar hariç her türlü yatırımları durdurarak esnafa yardım yapılabilir. Bu süreçte tüm dünya ile birlikte ülkemiz ekonomisi yüzde on küçülürken bankaların yüzde yirminin üzerinde kar ediyor olması da bu pandemi sürecinde bankaların zorda ki vatandaş ve esnafımız dan halen kazanç sağladığını gösteriyor.Bu apaçık ortadayken bankalar da faizsiz destek kredileri verecek zorunluluklar yaşamalıdır. Madem aynı gemideyiz, madem yıllardır kazanıyor bankalar bu kez de kazanmadan versin, ellerini taşın altına koysunlar.

"TEDBİRİ SADECE HÜKÜMETTEN BEKLEMEYİN"

Yine işletmelerin kapatılmasından daha güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir şekilde ama içerideki müşterilere sayı kısıtlaması uygulanabilir. Bu sayede restorant, lokanta ve kafe önlerinde kaldırımlarda yemek yiyen vatandaşların olduğu nahoş bir durum da yaşanmamış olur.  Tedbirleri sadece yetkili ve hükümetten de beklememek gerekir. Birey olarak bizlerinde uygulama ve uygulatmada sorumluluk ve görevlerimiz var. Bu vesile Kovit 19 salgininda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifalar, sürecin başından beri özveri ve fedakarca çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm yetkililere takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kurallara hep birlikte uyarak bu illetten kurtulacağımıza yürekten inanıyorum.

"KADINA ŞİDDETİ LANETLİYORUM"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, her şeyden önce ve öte, bir insan olarak kadına yapılan her türlü şiddeti lanetliyorum. Bırakın kadına şiddeti nasıl olurda bir insan kızına, çocuğuna, eşine  işkence yaparak canına kıyar anlayamıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bunlar insan olamaz. Burada da bir eğitim sorunu var. Ya eğitip evcilleştireceğiz yada çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınları istismar, taciz, kirleten ve canına kıyan aşağılık yaratıklar ile bölücü vatan haini teröristlerle idam getireceğiz.  Kadına şiddeti İstanbul Sözleşmesi değil; güzel ahlak ve yüce dinimiz İslam'ın emir ve yasakları engeller.

# eğitim, destek, İstanbul, yardım, Vatandaş

25 Kas 2020 - 15:59 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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