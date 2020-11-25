Odtü GV Okulları'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı

24 Kasım 2020 sabahı Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan’ın öğretmenlere gönderdiği kutlama mesajı ile başladı. Ünan mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine bağlı Atatürk ilkelerine yakışır çağdaş, demokratik, laik ve 21.yüzyıl becerilerini edinmiş nesilleri yetiştirmek hususunda öğretmenlere çok önemli görevler düştüğünün önemine değindi. 24 Kasım Öğretmenler günü kutlaması öğrencilerin öğretmenlerine olan sevgilerini ve özlemlerini yansıttıkları online program ile gerçekleştirildi. Öğrencilerin öğretmenlerinin portrelerinin tamamlandığı “Benim Gözümden Öğretmenim” resim sergisi hafta boyu ziyaret edilmek üzere okul lobisindeki yerini aldı.
Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında okul konferans salonunda sosyal mesafe kuralları uygulanarak düzenlenen kutlama programına okulda bulunan öğretmenlere öğretmenler günü hediyeleri ve meslekte 10. ve 20. yılını dolduran öğretmenlere plaketleri KYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan ve Kurucu Temsilcisi Süleyman Annak adına okul müdürü Güler Telli tarafından takdim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.