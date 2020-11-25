Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre, korona virüse yakalanıp, sağlığına kavuşan insanların testi negatife dönse bile normal hayatlarına devam etmelerinin tehlikeli bir durum olduğu açıklandı.

"TOPLUM OLARAK TESTİN AMACINI KARIŞTIRIYORUZ"

Korona virüs test sonucu negatif çıkanlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Türedi, “Toplum olarak testin amacını karıştırıyoruz. Test yaptıran kişiler sonucun negatif çıkması halinde genellikle bir rahatlama içine giriyor ve normal hayatlarına devam edebileceklerini düşünüyor. Oysa test sonucu ‘pozitif’ çıkıp virüsü taşıdığı anlaşılan kişiler kadar sonucu negatif çıkanların da dikkatli olmaya devam etmesi gerek” dedi.

"BU ALGI BİZİ FELAKETE SÜRÜKLER"

Türedi, "Testten sonra pozitif çıkarsam kendimi izole ederim, negatif çıkarsam yaşamıma bir şey yokmuş gibi devam ederim’ algısı bizi felakete sürükler ve içinde bulunduğumuz tabloyu daha da vahim hale getirir. Test yaptıran ve sonucu negatif çıkan tüm vatandaşlarımızdan ricam, bu sonuca rağmen kendilerini diğer insanlardan izole etmeleri gereken bir dönem yaşadığımızı unutmamalarıdır. Başarıya ancak test sonuçlarımız negatif de pozitif de çıksa hastaymış gibi davranıp kendimizi ve çevremizi korursak ulaşabiliriz.” diye konuştu.