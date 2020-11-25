Bir zafer de Darıca'dan: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda RH Bandırmaspor’a konuk olan Misli.com 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, kendisinden kat kat yüksek bütçeli ve yabancı transferleriyle ses getiren, pazar günü de ligin lideri Tuzla’yı deplasmanda tam 6-0 yenen havalı 1.Lig takımını yendi, kup/ada 5.Tura yükseldi. Darıca, Kütahya, Zonguldak Kömür’den sonra Bandırma’yı da saf dışı bıraktı.



Bandırmaspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: 1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu *, İsmail Emre *, Emre Doğru *

RH Bandırmaspor: Zülküf Özer *, Fırat Arıkan *, Feyyaz Belen *, Erkan Taşkıran *, İshak Çakmak * (Michel Landel dk. 46 *), Doğan Can Davas *, Ruben Rayos Serna * (Franck Pote dk. 46 **), Boray Onay Ergin * (Emir Halilovic dk. 46 *), Mert Ali Atakulu * (Gökay Güney dk 59 *), Lacina Traore ?, Hüseyin Arabacıoğlu *

Yedekler: Berat Satılmış

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: Ali Alper Doğan *, Berat Eyüpoğlu * (Emre Alan dk. 63 ), Baha Kısacık * (Ahmet Kutluer dk. 56 ), Selman Sevinç *, Erdem Dikbasan * (Furkan Akın dk. 85 ?), Metin Güler *, Halil İbrahim Şagar *, Yusuf Bildik *, İbrahim Çağrı Oğuz * (Onuray Köse dk. 56 *), Alperen Can * (Samet Acar dk. 46 ), Nebi Tiryakioğlu *

Yedekler: Hasan Göksu, Atakan Aybastı

Teknik Sorumlu: Ender Alkan

Gol: Nebi Tiryakioğlu (dk. 40) (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)

Sarı kartlar: Michel Landel (RH Bandırmaspor), Onuray Köse (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)