Tüysüz kardeşler bugün hakim karşısında

Tüysüz Kuyumculuk sahipleri Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Turgut Tüysüz, geçtiğimiz ay Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde son görülen davaya katılmamış, mahkeme heyeti de Tüysüz kardeşleri polis zoruyla mahkemeye getirilmesine karar vermişti. 6 yıldır devam eden duruşmaya bugün devam edilecek.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Tüysüz kardeşler, 27 Haziran 2014 tarihinde sahip oldukları Sarraf Tüysüzler’i kapatarak, vatandaşlardan topladıkları para, altın ve dövizlerle kayıplara karışmış, 8 Temmuz 2014 tarihinde de teslim olmuşlardı. 636 kişi haklarında şikayetçi olmuştu. Tüysüzler, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.