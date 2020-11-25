“Makamı bir yıldır usulsüz şekilde işgal ediyorsun”

Yaklaşık 80 yıllık geçmişe sahip olan ve ‘Halkevi’ olarak bilinen İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu binası adeta çürümeye terk edildi. Yaklaşık 8 senedir restore edileceği söylenen binanın akıbeti henüz belli değil. Görsel açıdan oldukça kötü görünen binanın duvarları dökülmeye başladı. ‘Biz İzmitiz’ Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Cumhuriyet döneminde ilimize kazandırılan yegane eserlerden olan İzmit Halkevi binası için duyarlılık çağrısında bulunmuş ve binanın restore edilmesi için tüm İzmitlileri siyah kurdele bağlamaya davet etmişti.

EROL’A YÜKLENDİ

Erol, daha Halkevi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Herhalde ben 19 Şubat 2021 yılında kuleye çıkıp oradan konuşacağım beni. Ancak öyle duyacaklar sanırım” ifadelerini kullanmıştı. İzmit Merkezli Kurulan Gönül Elçilerim Derneği Başkanı ve İzmit Gençlik Meclisi eski Başkanı Veysel Oti, Karalar bağlama protestosu üzerinden İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’a tepki gösterdi.

“İŞ YAPIYORMUŞUM GİBİ ÇEK”

Sosyal Medya Hesabından yaptığı “İş Yapıyormuşum Gibi Çek Kanka” başlıklı yazısında Oti, “İzmit Kent Konseyi Makamını işgal eden Zatı Muhterem, İzmit Halk Eğitimi Binası için restorasyon talep etmiş, buraya kadar her şey normal. Dikkat çeken ve komik olan şey ise; Halk Eğitimin demirlerine kurdele takarak tepki göstermeye davet etmesi” dedi.

“KURDELE TAKMANIZA GEREK YOK”

Sözlerine devam eden Oti, Hüseyin Erol’a hitaben, “Hasbelkader bir icra makamını işgal ettiğini unutmuş. İşin PR kısmına başvurmuş. Hatta ve hatta kuleye çıkıp sesleneceğim demiş. Sayın Hüseyin Erol'a sesleniyoruz; iş yerinizde hediye paketlerindeki kurdele takma alışkanlığınızı, binaya kurdele takarak devam ettirmenize veya kulelere çıkmanıza gerek yok, icra makamı sizde, 1 yıldır usulsüz bir şekilde de işgal ediyorsunuz, kaç çalıştay yaptınız bunun için? Geçtim çalıştayı kaç toplantı yaptınız İKK başkanı olarak?” ifadelerini kullandı. nSerhat GÜNEŞ

FOTOKOD

OTİ: Gönül Elçilerim Derneği Başkanı, İzmit Gençlik Meclisi Başkanı