Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Kas 2020 - 16:32- Gündem G: 25 Kas 2020 - 16:33

“Makamı bir yıldır usulsüz şekilde işgal ediyorsun”

İzmit Kent Konseyi eski Gençlik Meclisi Başkanı Veysel Oti, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’un Halkevi kampanyasına tepki gösterdi. Oti, Erol’u icra makamını işgal etmek ile suçladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Yaklaşık 80 yıllık geçmişe sahip olan ve ‘Halkevi’ olarak bilinen İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu binası adeta çürümeye terk edildi. Yaklaşık 8 senedir restore edileceği söylenen binanın akıbeti henüz belli değil. Görsel açıdan oldukça kötü görünen binanın duvarları dökülmeye başladı. ‘Biz İzmitiz’ Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Cumhuriyet döneminde ilimize kazandırılan yegane eserlerden olan İzmit Halkevi binası için duyarlılık çağrısında bulunmuş ve binanın restore edilmesi için tüm İzmitlileri siyah kurdele bağlamaya davet etmişti.

EROL’A YÜKLENDİ

Erol, daha Halkevi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Herhalde ben 19 Şubat 2021 yılında kuleye çıkıp oradan konuşacağım beni. Ancak öyle duyacaklar sanırım” ifadelerini kullanmıştı. İzmit Merkezli Kurulan Gönül Elçilerim Derneği Başkanı ve İzmit Gençlik Meclisi eski Başkanı Veysel Oti, Karalar bağlama protestosu üzerinden İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’a tepki gösterdi.

İŞ YAPIYORMUŞUM GİBİ ÇEK”

Sosyal Medya Hesabından yaptığı “İş Yapıyormuşum Gibi Çek Kanka” başlıklı yazısında Oti, “İzmit Kent Konseyi Makamını işgal eden Zatı Muhterem, İzmit Halk Eğitimi Binası için restorasyon talep etmiş, buraya kadar her şey normal. Dikkat çeken ve komik olan şey ise; Halk Eğitimin demirlerine kurdele takarak tepki göstermeye davet etmesi” dedi.

KURDELE TAKMANIZA GEREK YOK”

Sözlerine devam eden Oti, Hüseyin Erol’a hitaben, “Hasbelkader bir icra makamını işgal ettiğini unutmuş. İşin PR kısmına başvurmuş. Hatta ve hatta kuleye çıkıp sesleneceğim demiş. Sayın Hüseyin Erol'a sesleniyoruz; iş yerinizde hediye paketlerindeki kurdele takma alışkanlığınızı, binaya kurdele takarak devam ettirmenize veya kulelere çıkmanıza gerek yok, icra makamı sizde, 1 yıldır usulsüz bir şekilde de işgal ediyorsunuz, kaç çalıştay yaptınız bunun için? Geçtim çalıştayı kaç toplantı yaptınız İKK başkanı olarak?” ifadelerini kullandı. nSerhat GÜNEŞ

FOTOKOD

OTİ: Gönül Elçilerim Derneği Başkanı, İzmit Gençlik Meclisi Başkanı
# İzmit, eğitim

25 Kas 2020 - 16:32 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türkiye'nin beka sorunu: Küresel iklim değişikliği mask
Türkiye'nin beka sorunu: Küresel iklim değişikliği
Filyasyon ekibine tablet verildi mask
Filyasyon ekibine tablet verildi
Kandıra’da Öğretmenler Günü törenle kutlandı mask
Kandıra’da Öğretmenler Günü törenle kutlandı
CHP’li Özdüzgün: Öğretmenler itibarını geri istiyor mask
CHP’li Özdüzgün: Öğretmenler itibarını geri istiyor
Büyükakın, Artvinliler ile Samsunluları ağırladı mask
Büyükakın, Artvinliler ile Samsunluları ağırladı
İzmit Belediyesi Afet Yönetim Birimini kurdu mask
İzmit Belediyesi Afet Yönetim Birimini kurdu
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği duyurdu: 30 gün boyunca yasak! mask
Kocaeli Valiliği duyurdu: 30 gün boyunca yasak!
İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti mask
İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat mask
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor... mask
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor...
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi mask
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
TEM’de feci şekilde can verdi mask
TEM’de feci şekilde can verdi

GALERİ

Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Sonbaharın renk cümbüşünün gözlemlendiği adres: "Ormanya" mask
Sonbaharın renk cümbüşünün gözlemlendiği adres: "Ormanya"
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar mask
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar
Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar mask
Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar
GTÜ Tasarım ve Prototip merkezi için temel atıldı mask
GTÜ Tasarım ve Prototip merkezi için temel atıldı
Evinin bahçesinde tırda yaşıyor! Sebebi ise... mask
Evinin bahçesinde tırda yaşıyor! Sebebi ise...
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL