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25 Kas 2020 - 16:44- Spor G: 25 Kas 2020 - 16:52

Anadolu'nun beyi kupanında beyi: 1-2

2. Başkent zaferi… 2. kez kupa sahibi olan efsane Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1. Lig takımlarından Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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2. Başkent zaferi… 2. kez kupa sahibi olan efsane Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1. Lig takımlarından Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçı Bahattin Köse ve Murat Cem Akpınar’ın golleri ile 2-1 kazanan 2.Lig ekibimiz adını 5. tura yazdırmasını bildi. Darıca’nın da Bandırmaspor’u elemesi ile 5. turda 2 Kocaeli takımı ilimizi temsil etme hakkı kazandı

NİHAYET BAHATTİN

Ankara Aktepe Stadı’nda oynanan maça iki takım da temkinli başladı. İlk 15 dakikada orta saha mücadelesi vardı. 15. dakikadan sonra Keçiören ekibi Kocaelispor kalesinde daha fazla göründü. İsmet ilk yarıda 2 önemli kurtarışa imza attı. Az ama öz gelen Kocaelispor ilk yarının bitimine saniyeler kala öne geçti. İrfan’ın düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta topun gerisine aynı futbolcu geçti. İrfan’ın ortasında Bahattin Köse son derece zor bir pozisyonda topu kaleye gönderdi, sol köşeden ağlara gitti: 0-1 İlk yarı da bu golle sona erdi.

NET GOLLER KAÇIRDIK

İkinci yarıya Kocaelispor fırtına gibi başladı. 45 ve 60. dakikalar arasında 3 mutlak gol kaçtı. Batuhan Er’in vuruşunda top üst direğe çarpıp gol çizgisi üzerine düştü. Aynı futbol karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Birkan’ın üzerinden topu aşıramadı. Sağdan yapılan ortada Kemal ve Batuhan Er’in önünden geçen top direği yaladı.

 UZATMADA DİREKTEN DÖNDÜ

65’ten sonra Keçiören oyunu Kocaelispor yarı sahasına yığdı. Bitime 8 dakika kala beraberlik golü geldi. Soldan yapılan ortada Fatih kafa vuruşu sonrası İsmet’in üzerinden ağları gördü. (1-1) 90+4. dakikada Kocaelispor’da Ramazan Çevik’in orta şut karışımı vuruşunda top üst direkten döndü ve normal süre 1-1 sona erdi.

5. TURDAYIZ

Maça iyi başlayan Kocaelispor uzatmalarda da rakibine tek pozisyon verdi. Günün yıldızlarından İsmet, Alabi’nin şutunda topu kornere gönderdi. 98’de Kocaelispor öne geçti. Yine günün başarılı futbolcularından Murat Cem bireysel çabaları ile 3 Keçiörengücülü futbolcudan sıyrıldı ve tam sağ köşeye topu bıraktı. 2-1 öne geçen Kocaelispor kalan sürede kalesini korudu ve 1. Lig’in flaş takımlarından Keçiörengücü’nü kupanın dışına itmesini bildi.  Maçın ardından sevinci abartmayan yeşil siyahlılar pazar günkü Kahramanmaraş maçını düşünmeye başladı.

KEÇİÖRENGÜCÜ:1-KOCAELİSPOR: 2

KEÇİÖRENGÜCÜ

13 M.BİRKAN TETİK*

11 JOSEPH DODOO***

14 İRFAN AKGÜN**

(Dk. 58 UĞUR UTLU*)

16 OGÜN BAYRAK**

(Dk. 106 A.K. KORKUT*)

23 FATİH SELİMHAN **

27 ERDAL ÖZTÜRK**

(Dk. 58 AYOUB IDRISSA*)

45 FAMOUSSA KONE***

61 TOHEEB ALABI***

88 ILIR MUSTAFA**

98 OSMAN KEÇELİOĞLU**

(Dk. 106 MERT KULA*)

77 CEM EKİNCİ*

(Dk. 46 BARIŞ ALPER *)

YEDEKLER

34 BORAN GÜNGÖR

21 EMRE UĞUR URUÇ

22 BİLAL BUDAK

KOCAELİSPOR

17 İSMET YUMAKOĞULLARI****

4 KEMAL CAN AYDEMİR****

9 BATUHAN ER***

(Dk. 71 MERVAN YİĞİT**)

21 YİĞİT CANGURU***

(Dk. 71 SEMİH KARADENİZ**)

22 MURAT CEM AKPINAR****

41 GÖKHAN MERAL***

(Dk. 98 ERDİNÇ KARAKAŞ**)

57 TAHA BATUHAN ****

77 BENHUR KESER****

80 İRFAN BAŞARAN***

(Dk. 61 MUHAMMED GÖNÜL**)

89 MESUT ÖZDEMİR****

(Dk. 88 YİĞİTALİ BAYRAK**)

99 BAHATTİN KÖSE***

(Dk. 71 RAMAZAN ÇEVİK**)

 

YEDEKLER

1 BAYRAM OLGUN

7 HAKAN DEMİRCİ

33 HAŞİM ARDA SARMAN

61 NUMAN ÇÜRÜKSU

STAT: Ankara Aktepe

HAKEMLER: Bayram Başkan*, Selman Timur**, Batuhan Bıyıklı**

GOLLER: Dk. 45+2 Bahattin, Dk. 97 Murat Cem (Kocaelispor) Dk. 82 Fatih (Keçiören)

SARI KARTLAR: Dk. 15 Benhur, Dk. 39 Murat Cem, Dk. 81 Mervan (Kocaelispor), Dk. 45+1 Erdal, Dk. 104 Mustafa, Dk. 120+3 Birkan (Keçiören) 

# Kocaeli, Kocaelispor, Futbol

25 Kas 2020 - 16:44 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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