Anadolu'nun beyi kupanında beyi: 1-2

2. Başkent zaferi… 2. kez kupa sahibi olan efsane Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1. Lig takımlarından Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçı Bahattin Köse ve Murat Cem Akpınar’ın golleri ile 2-1 kazanan 2.Lig ekibimiz adını 5. tura yazdırmasını bildi. Darıca’nın da Bandırmaspor’u elemesi ile 5. turda 2 Kocaeli takımı ilimizi temsil etme hakkı kazandı
NİHAYET BAHATTİN
Ankara Aktepe Stadı’nda oynanan maça iki takım da temkinli başladı. İlk 15 dakikada orta saha mücadelesi vardı. 15. dakikadan sonra Keçiören ekibi Kocaelispor kalesinde daha fazla göründü. İsmet ilk yarıda 2 önemli kurtarışa imza attı. Az ama öz gelen Kocaelispor ilk yarının bitimine saniyeler kala öne geçti. İrfan’ın düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta topun gerisine aynı futbolcu geçti. İrfan’ın ortasında Bahattin Köse son derece zor bir pozisyonda topu kaleye gönderdi, sol köşeden ağlara gitti: 0-1 İlk yarı da bu golle sona erdi.
NET GOLLER KAÇIRDIK
İkinci yarıya Kocaelispor fırtına gibi başladı. 45 ve 60. dakikalar arasında 3 mutlak gol kaçtı. Batuhan Er’in vuruşunda top üst direğe çarpıp gol çizgisi üzerine düştü. Aynı futbol karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Birkan’ın üzerinden topu aşıramadı. Sağdan yapılan ortada Kemal ve Batuhan Er’in önünden geçen top direği yaladı.
UZATMADA DİREKTEN DÖNDÜ
65’ten sonra Keçiören oyunu Kocaelispor yarı sahasına yığdı. Bitime 8 dakika kala beraberlik golü geldi. Soldan yapılan ortada Fatih kafa vuruşu sonrası İsmet’in üzerinden ağları gördü. (1-1) 90+4. dakikada Kocaelispor’da Ramazan Çevik’in orta şut karışımı vuruşunda top üst direkten döndü ve normal süre 1-1 sona erdi.
5. TURDAYIZ
Maça iyi başlayan Kocaelispor uzatmalarda da rakibine tek pozisyon verdi. Günün yıldızlarından İsmet, Alabi’nin şutunda topu kornere gönderdi. 98’de Kocaelispor öne geçti. Yine günün başarılı futbolcularından Murat Cem bireysel çabaları ile 3 Keçiörengücülü futbolcudan sıyrıldı ve tam sağ köşeye topu bıraktı. 2-1 öne geçen Kocaelispor kalan sürede kalesini korudu ve 1. Lig’in flaş takımlarından Keçiörengücü’nü kupanın dışına itmesini bildi. Maçın ardından sevinci abartmayan yeşil siyahlılar pazar günkü Kahramanmaraş maçını düşünmeye başladı.
KEÇİÖRENGÜCÜ:1-KOCAELİSPOR: 2
KEÇİÖRENGÜCÜ
13 M.BİRKAN TETİK*
11 JOSEPH DODOO***
14 İRFAN AKGÜN**
(Dk. 58 UĞUR UTLU*)
16 OGÜN BAYRAK**
(Dk. 106 A.K. KORKUT*)
23 FATİH SELİMHAN **
27 ERDAL ÖZTÜRK**
(Dk. 58 AYOUB IDRISSA*)
45 FAMOUSSA KONE***
61 TOHEEB ALABI***
88 ILIR MUSTAFA**
98 OSMAN KEÇELİOĞLU**
(Dk. 106 MERT KULA*)
77 CEM EKİNCİ*
(Dk. 46 BARIŞ ALPER *)
YEDEKLER
34 BORAN GÜNGÖR
21 EMRE UĞUR URUÇ
22 BİLAL BUDAK
KOCAELİSPOR
17 İSMET YUMAKOĞULLARI****
4 KEMAL CAN AYDEMİR****
9 BATUHAN ER***
(Dk. 71 MERVAN YİĞİT**)
21 YİĞİT CANGURU***
(Dk. 71 SEMİH KARADENİZ**)
22 MURAT CEM AKPINAR****
41 GÖKHAN MERAL***
(Dk. 98 ERDİNÇ KARAKAŞ**)
57 TAHA BATUHAN ****
77 BENHUR KESER****
80 İRFAN BAŞARAN***
(Dk. 61 MUHAMMED GÖNÜL**)
89 MESUT ÖZDEMİR****
(Dk. 88 YİĞİTALİ BAYRAK**)
99 BAHATTİN KÖSE***
(Dk. 71 RAMAZAN ÇEVİK**)
YEDEKLER
1 BAYRAM OLGUN
7 HAKAN DEMİRCİ
33 HAŞİM ARDA SARMAN
61 NUMAN ÇÜRÜKSU
STAT: Ankara Aktepe
HAKEMLER: Bayram Başkan*, Selman Timur**, Batuhan Bıyıklı**
GOLLER: Dk. 45+2 Bahattin, Dk. 97 Murat Cem (Kocaelispor) Dk. 82 Fatih (Keçiören)
SARI KARTLAR: Dk. 15 Benhur, Dk. 39 Murat Cem, Dk. 81 Mervan (Kocaelispor), Dk. 45+1 Erdal, Dk. 104 Mustafa, Dk. 120+3 Birkan (Keçiören)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.