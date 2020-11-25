Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Kas 2020 - 16:59- Gündem G: 25 Kas 2020 - 17:00

tTran, çalışmaları yerinde inceledi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
mask

Belediye Başkanı Adnan Turan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede Orhan, Pınarlı ve Akıncı mahallelerinde yapılan parke, asfalt yama ve stabilize çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Turan’a incelemelerinde İSU Kandıra Şube Müdürü Hakan Kocatürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun eşlik etti. Başkan Turan, deforme olan ana ve ara yollarda gerekli çalışmaların 2021 yılı içerisinde de program dahilince devam edeceğini belirterek, " Kandıra Belediyesi olarak mahallerimizde hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerimizi program dahilinde devam ettiriyoruz. Bugün Pınarlı, Akıncı ve Orhan mahallerimizdeki çalışmaları inceledik. 2021 iş programımızda da aynı özveri ile çalışıp, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağız. Yapılan çalışmalarımızın yanı sıra sokaklarımızda, kamu alanlarımızda ve ortak kullanım alanlarında Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında gerekli çalışmaları halkımızın sağlığını önemseyerek sürdürmekteyiz. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. " dedi.

# maske

25 Kas 2020 - 16:59 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türkiye'nin beka sorunu: Küresel iklim değişikliği mask
Türkiye'nin beka sorunu: Küresel iklim değişikliği
Filyasyon ekibine tablet verildi mask
Filyasyon ekibine tablet verildi
Kandıra’da Öğretmenler Günü törenle kutlandı mask
Kandıra’da Öğretmenler Günü törenle kutlandı
CHP’li Özdüzgün: Öğretmenler itibarını geri istiyor mask
CHP’li Özdüzgün: Öğretmenler itibarını geri istiyor
Büyükakın, Artvinliler ile Samsunluları ağırladı mask
Büyükakın, Artvinliler ile Samsunluları ağırladı
İzmit Belediyesi Afet Yönetim Birimini kurdu mask
İzmit Belediyesi Afet Yönetim Birimini kurdu
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği duyurdu: 30 gün boyunca yasak! mask
Kocaeli Valiliği duyurdu: 30 gün boyunca yasak!
İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti mask
İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat mask
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor... mask
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor...
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi mask
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
TEM’de feci şekilde can verdi mask
TEM’de feci şekilde can verdi

GALERİ

Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar mask
Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı mask
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Sonbaharın renk cümbüşünün gözlemlendiği adres: "Ormanya" mask
Sonbaharın renk cümbüşünün gözlemlendiği adres: "Ormanya"
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar mask
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar
Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar mask
Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL