tTran, çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Adnan Turan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede Orhan, Pınarlı ve Akıncı mahallelerinde yapılan parke, asfalt yama ve stabilize çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Turan’a incelemelerinde İSU Kandıra Şube Müdürü Hakan Kocatürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun eşlik etti. Başkan Turan, deforme olan ana ve ara yollarda gerekli çalışmaların 2021 yılı içerisinde de program dahilince devam edeceğini belirterek, " Kandıra Belediyesi olarak mahallerimizde hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerimizi program dahilinde devam ettiriyoruz. Bugün Pınarlı, Akıncı ve Orhan mahallerimizdeki çalışmaları inceledik. 2021 iş programımızda da aynı özveri ile çalışıp, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağız. Yapılan çalışmalarımızın yanı sıra sokaklarımızda, kamu alanlarımızda ve ortak kullanım alanlarında Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında gerekli çalışmaları halkımızın sağlığını önemseyerek sürdürmekteyiz. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. " dedi.