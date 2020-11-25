Diego Maradona hayatını kaybetti

Geçtiğimiz haftalarda beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilen 60 yaşındaki efsane futbolcu Diego Maradona hayata gözlerini yumdu.

Arjantin kaynaklı Clarin’in yaptığı habere göre, kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre’deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona’nın geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Arjantin Futbol Federasyonu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, efsane ismin vefatını doğruladı