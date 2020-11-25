Diego Maradona hayatını kaybetti

Geçtiğimiz haftalarda beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilen 60 yaşındaki efsane futbolcu Diego Maradona hayata gözlerini yumdu.
Arjantin kaynaklı Clarin’in yaptığı habere göre, kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre’deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona’nın geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Arjantin Futbol Federasyonu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, efsane ismin vefatını doğruladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.