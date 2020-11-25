Vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyutta! 28 bin 351 vaka!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Türkiye’de bugün 168 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam 12 bin 840’a yükseldi. Yeni hasta sayısı da 6 bin 814 artarak 467 bin 730 oldu. İyileşen hasta sayısı da 3 bin 911 artarak 3852 bin 740 oldu.

TÜRKİYE’NİN TOPLAM KORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Koca, yeni hasta sayısının 6 bin 814 olduğunu belirtirken bugünkü vaka sayısı 28 bin 351 vaka tespit edildi.

DÜN 161 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü salgını nedeniyle dün 161 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 381 yeni hastanın tespit edildiğini ve 3 bin 678 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.