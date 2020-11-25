HDP’li vekil gelince İYİ Parti alanı terk etti

Kocaeli Kadın Platformu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeni ile bugün İzmit İnsan Hakları Parkında bir araya gelerek mor kurdeleler ile yaşam zinciri kurdu. Pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşen etkinlikte kadınlar üzerinde İstanbul Sözleşmesi Yaşatır yazılı maskeler taktı. Açıklamaya HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, EMEK Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan ve platform üyesi kadınlar katıldı.

”KAYA GELİNDE İYİ PARTİ ALANI TERK ETTİ”

Akşam saat 18.30’da başlayan açıklamaya İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur da katıldı. Açıklamaya HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın gelmesi ve Kürtçe sloganlar atılması nedeni ile Pelin Filiz Coştur ve beraberinde gelen partili kadınlar alanı terk etti.

“KRİZİN EN YÜK BEDELİNİ KADINLAR ÖDÜYOR”

Kadın Platformu adına açıklamayı Eğitim Sen Kadın Sekreteri ve Kadın Platformu dönem sözcüsü Elif Sinem Arıkan okudu. Mirabel kardeşlerin yükselttiği mücadeleinin ışığını büyütüyoruz diyerek konuşmasına açıklamaya başlayan Arıkan, “Tüm dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle eve kapanma dahil, hayatı alt üst eden ciddi bir krizin içerisinde yaşıyoruz. Kadınlar bu krizin de en yüksek bedel ödeyenleri arasında; kadın yoksulluğu, kronik kadın işsizliği, hayatın her alanında artan kadına karşı şiddet” dedi.

“ERKEK ADALET DEĞİL GERÇEK ADALET”

Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü hatırlatan Arıkan açıklamanın devamında, “Ülkemizde 2021 bütçesini tartışıyoruz ama kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik herhangi bir iktidar politikası ve buna ayrılmış bir bütçe göremiyoruz. Yaşamımızı, haklarımızı, bedenimizi ve emeğimizi kuşatmaya çalışan erkek devlete ve şiddetine karşı hayatlarına sahip çıkan kadınlardan güç alıyoruz. Nevin Yıldırım'ın Hülya Halaçkay'ın sesini meydanlara taşıyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet talebimizden; kadın düşmanı devlet politikalarına karşı mücadelemizden; erkek-yargı-devlet işbirliğini açığa çıkarmadaki ısrarımızdan vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz” dedi.

“BUGÜNKÜ İKTİDARIN ÇEVRELERİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ”

Arıkan’ın ardından megafonu eline alan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Mirabel Kardeşlerin unutulmaz kadınlar arasında olduğunu belirterek, “Bir de kendi coğrafyamıza bakalım. Kendi coğrafyamızda dinci, ırkçı ve zalim çevreler tarafından hem Müslüman hem feminist olduğu için katledilen tek bir kadın vardır. O kadın Gonca Kuriş’tir. Gonca Kuriş bu ülkenin Mirabel Kardeşleridir. Kuriş, kadınaları istismar eden, insani tüm değerleri istismar eden bugün ki iktidarın ve zihniyetinin çevreleri tarafından katledilen bir kadın arkadaşımız. Kendisi yaşamı boyunca son nefesine kadar feminist mücadelenin içinde oldu. 37 yaşındayken kaçırılıp katledilen bir kadın arkadaşımız. Onu da anmadan geçmek istemedim” dedi.

“BU ZİHNİYETİ YOK EDECEĞİZ”

Sözlerine devam eden Kaya, “Hangi coğrafya olursa olsun kadınlar için mücadele eden bütün kadınlar bizim önderimiz ve direniş öğretmenlerimizdir. Kendi bölgemizdeki kadınları göz ardı edemeyiz. Nasıl ki dünyayı erkekler yönetir mantığı ile dünyayı nasıl zinada çeviriyorlarsa, ülkemizi yöneten erkekçi zihniyet ülkemizi nasıl yaşanmaz hale getiriyorlarsa bugün bu meydanlarda toplanan kadınların emeği ile bu zihniyeti yok edeceğiz. Bizim mücadelemiz bunun için. Kadınların dayanışması bütün renklerin üzerinde olması gereken bir dayanışmadır. Bu meydanda kadınca sesini çıkarmak için buraya gelen kadınları sevgi ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.