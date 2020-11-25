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25 Kas 2020 - 22:00- Asayiş G: 25 Kas 2020 - 22:07

Karı-koca 1 hafta arayla koronavirüse yenik düştü

İzmit'te yaşayan İsmail Özden ve eşi Havva Özden, yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 hafta arayla hayatlarını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, İzmit Bekirdere Mahallesi’nde yaşayan İsmail Özden ve 73 yaşındaki eşi Havva Özden, korona virüse yakalandı. Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten İsmail Özden geçen hafta virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Özel bir hastanede 5 gündür tedavi gören Havva Özden ise, eşinin vefatından 1 hafta sonra korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
# İzmit

25 Kas 2020 - 22:00 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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