Belediye çalışanı zimmetine para geçirdi!

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve zimmet suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Suat Keleş SEGBİS aracılığıyla katılırken taraf avukatları hazır bulundu.

Keleş, suçlamaya konu dönemde Kartepe Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirme görevlisi olarak çalıştığını belirtti.

Belediyedeki görevine ilişkin bilgi veren Keleş, "Avukatlar kendilerine dosya tevzi edilmeden önce masraflara ilişkin tahmini bir rakam sunup belediyeden para talep eder. Ben de bu parayı belediyenin veznesinden çekerek avans olarak avukatlara veririm. Sonrasında dosyayı alıp gerekli masrafları yaptıktan sonra harcama makbuzlarını ve artan parayı tarafıma ibraz ederler. Ben de paraları muhasebeye teslim ederim." diye konuştu.

Sanık Keleş, dosyada üzerine atılı suçu 10 ay boyunca işlediğini itiraf ederek, "Avukatlar gerekli harcamayı yaptıktan sonra artan parayı bana iade ediyorlardı. Ben de bilgisayarımda sahte makbuz üreterek bana teslim ettikleri artan bu paraları aldım. 2015 Aralık ile 2016 Eylül arasında bu suçu işledim, 168 bin lira aldım." dedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kamu kurumlarının nitelikli dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılmasını, tutukluğunun devamına karar verilmesine talep etti.

Tutuklu sanık Keleş, esasa ilişkin savunmasında, 21 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Çektiğim vicdan azabına dayanamadım. Hakkımda soruşturma açılması için dilekçe verdim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliye edilirsem zararı karşılayacağım. 4 çocuk okutuyordum, borçlarım vardı." diye konuştu.

Mahkeme başkanı bunun üzerine, "Bu aldığın paralarla okutmadın inşallah çocuklarını." diye tepki gösterdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, zimmet suçunun nitelik değiştirerek kamu kurumlarının nitelikli dolandırıcılığına dönüştüğü kanaatine vararak sanığa bu suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Daha sonra söz konusu cezayı 468 bin 68 lira adli para cezasına çeviren mahkeme heyeti, resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.