Babacan’dan Bakan Koca’ya sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu paylaştı. 25 Kasım tarihinde açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 814’ü semptomatik, 21 bin 717’si asemptomatik olmak üzere toplam 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, belirti göstermeyen hastaların da günlük corona virüsü tablosuna dahil edileceğini ifade etti.
AYLARDIR NEDEN AÇIKLAMADINIZ?
Vaka sayılarının açıklanmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Bakan Koca’ya tepki geldi. Babacan, “Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık. Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.