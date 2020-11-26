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26 Kas 2020 - 09:45- Gündem G: 26 Kas 2020 - 09:47

Ekmekler bez torbaya, çevreyi yorma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,  Avrupa Atık Azaltım Haftası’na ‘Ekmekler Bez Torbaya, Çevreyi Yorma’ sloganı ile destek verdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan İlkokulu önünde yer alan Halk Ekmek Büfesi’nde ‘Ekmekler Bez Torbaya, Çevreyi Yorma’ sloganıyla bez torba dağıttı. Plastik torba kullanımının azaltılmasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara atık azaltım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Her yıl 21-29 Kasım günlerinde kutlanan Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction – EWWR) kapsamında Büyükşehir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bilgilendirdi. Plastik torba kullanımının azaltılmasına dikkat çekilen etkinlikte bez torba dağıtıldı. Ekipler, ayrıca,  vatandaşları atık azaltım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularında bilgilendirdi.

BİLGİLENDİRİCİ GÖRSELER YAYINDA OLACAK

Pilot ölçekli yapılan etkinlik kapsamında bez torba dağıtımı yapılan halk ekmek büfe sayısının artırılacağı bildirildi. Öte yandan hafta boyunca ‘Sıfır Atık’, atıkların azaltılması ve tekrar kullanılması ile geri dönüşümü konusunda bilgilendirici görseller tramvaylar, led ekranlar ve sosyal medyada yer alacak.

BÜYÜKAKIN, ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye koordinatörlüğünü, Marmara Belediyeler Birliği’nin yürüttüğü Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamındaki etkinlikler bu yıl 21-29 Kasım 2020 tarihlerinde ‘Görünmez Atık’ teması ile gerçekleştiriliyor. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Avrupa Atık Azaltım Haftası’na (European Week for Waste Reduction - EWWR) dikkat çekiyor ve bilinç ve farkındalığa ilişkin projeler, kampanyalar ve sosyal organizasyonların atık yönetimi konusunda çok ihtiyacımız olan kamuoyu bilincini destekleyeceğini vurguluyor.

FARKINDALIK HEDEFLENİYOR

Proje, 2009 yılından bu yana atık yönetimi kapsamında temel faaliyetlere odak oluşturmak için teşvik sağlayarak hedefli iletişim araçları ile paydaş kapasitelerini güçlendiriyor. Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür ve Avrupa’yı Temizleyelim temalarıyla başlatılan projeye, belediyeler, kamu kurumları, atık yönetim şirketleri, özel şirketler, sivil toplum örgütleri, okullar ve üniversitelerin yanı sıra vatandaşlar da bireysel olarak katılabiliyor.
# Kocaeli, Büyükşehir

26 Kas 2020 - 09:45 - Gündem

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