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26 Kas 2020 - 09:46- Siyaset G: 26 Kas 2020 - 09:48

Gelecek Darıca’ya il yönetiminden övgüler

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, yardımcıları, danışmanları ve kurulu üyeleriyle birlikte Darıca İlçe Teşkilatının haftalık olağän toplantısına katıldı. İlçe başkanı Murat Sari’dan brifing alan başkan Başaran ve kurmayları büyük başarı kaydeden ilçe yönetimini tebrik ettiler.
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Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, başkan yardımcıları; Süleyman Aydınlık, Barış Bektaş, Abdulkadir Şeker, Orhan Çelikhası, Zeki Sari, Mehmet Fatih Şıkoğlu, il sekreteri Özgür Güven, il kadın kolları başkanı Yeşim Yener Akdeniz, il gençlik kolları başkanı Sema Bozaba, başkan danışmanı Şeref Meydan ile birlikte Darıca İlçe Teşkilatının haftalık olağän toplantısına katıldı. İlçe başkanı Murat Sari, il yönetimine çalışmaları hakkında brifing verdi. Teşkilatlanma çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak,ve kongre süreçlerini tamamladıklarını belirten Murat Sari, “Üye kayıtlarımız devam ediyor. Sahaya indik. Esnaf ve hane ziyaretlerimiz devam ediyor. İl yönetimini yanımızda görmek bizlere moral veriyor. Heyecanımızı ve şevkimizi artırıyor” dedi.

Darıca teşkilatının gözbebekleri oduğunu vurgulayan başkan Ömer Faruk Başaran da “Hem Darıca hem de Kocaeli genç, dinamik, tertemiz ve pırıl pırıl bir siyasetçi kazandı. Ben kendisinden çok umutluyum. Genç dediler, yapamaz dediler ama umduğumuzdan, beklediğimizden daha başarılı oldu. Kendisini kutluyorum. İl yönetimi olarak her zaman yanınızdayız. Rehavate kapılmak yok. Her geçen gün büyüyen Gelecek Partisi sizlerin sayesinde Darıca’da da halkımızın umudu olacaktır. Çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Üye kayıtlarına ağırlık verip, mahalle temsilcilikleri atamalarına da başlayalım” diye konuştu.
# Kocaeli, Gelecek Partisi

26 Kas 2020 - 09:46 - Siyaset

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