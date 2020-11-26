Pirelli'nin lastik serisi genişliyor

Milano – Otonomiyi artırmak için düşük dönme direnci, mükemmel konfor için yoldan gelen gürültünün azaltılması ve anında tutunması sayesinde güçlü ve hızlı kaçış kabiliyeti sunan Yeni Pirelli Elect, bataryalı araçların ağırlığını desteklemek için tasarlanan özel bir yapıya sahip bulunuyor. Pirelli’nin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların kendilerine özgü teknik gereksinimlerini karşılamak için lider otomobil üreticileriyle birlikte geliştirdiği Pirelli Elect lastikler, sahip olduğu bu özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk kez 2019 Cenevre Otomobil Fuarı sırasında tanıtılan ve Elect işaretini taşıyan bu lastik, yollardaki modern otomobillerin pek çoğunda orijinal donanım (OE) olarak sunuluyor.

P ZERO ELECT DONANIMLI PORSCHE TAYCAN

Pirelli mühendislerinin Porsche Taycan için özel olarak geliştirdiği P Zero Elect lastik, otomobilin olağanüstü performansını en üst düzeyde destekliyor. Pirelli’nin mükemmel uyum felsefesini yansıtan lastiğin hamuru, konstrüksiyonu ve sırt deseni Taycan için spesifik olarak tasarlandı. Böylece, otonomiyi artırmak için düşük dönme direnci, kabin içinde mükemmel konfor için yoldan gelen gürültünün azaltılması, Taycan’ın etkileyici gücü ve bastırma kuvvetine rağmen anında tutunması sayesinde sürüşün iyileştirilmesi ve bunların tümünün mükemmel güvenlikle sunulması sağlanabiliyor. Porsche Taycan seçen herkes, Pirelli Elect sayesinde tam elektrikli bir araç kullanırken lastiklerinin de otomobile özel olduğunu biliyor.

EN SERT KOŞULLAR İÇİN PIRELLI ELECT KIŞ SERİSİ

Kış mevsimine girilmesi ve pek çok ülkede kış lastiklerine geçişin yasalar gereği zorunlu olmasıyla birlikte Pirelli de Winter Sottozero 3, Scorpion Winter ve P Zero Winter lastiklerinin Elect versiyonlarını lanse etti. P Zero Winter, Porsche Taycan için 19 inç ve 20 inç ebatlarıyla sunuluyor.

Zorlu kış koşullarında da kullanılan elektrikli ve hibrit otomobillerin sürücüleri en sert şartlarda bile en iyi performansı talep ediyor ve kış lastikleri bu tür araçlar için de öneriliyor. Sonbahardan kışa geçerken hava sıcaklığı 7 °C’nin altına düştüğünde yaz lastikleri artık en iyi performansı sergileyemiyor; sürücüler de bu gibi durumlarda kış lastiklerini tercih ediyor. Kış lastikleri, hava sıcaklığı sıfırın altına indiğinde ve zeminin tutuşu oldukça düşükken bile iyi işleyen daha yumuşak hamurları sayesinde elektrikli otomobiller için özellikle zorlayıcı olan mükemmel yol tutuşu ve güvenli frenleme sunarak güvenliği artırıyor. Elektrikli otomobillerin kendilerine özgü performans niteliklerine uyacak şekilde tasarlanan lastikler, bunu mümkün kılıyor. Bu özel tasarım lastikler, M+S sembollerinin yanı sıra kolayca tanınmalarını sağlayan ve çeşitli ülkelerde kış lastiği regülasyonlarına uygunluğu garanti eden üç tepeli dağ ve kar tanesi simgesini (3PMSF) taşıyor.