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26 Kas 2020 - 09:53- Gündem G: 26 Kas 2020 - 09:55

D-100 Dilovası Batı Kavşağında artık su baskını olmayacak 

Yoğun yağışların yaşandığı dönemlerde, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda oluşan su baskınlarını önlemek için Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yağmursuyu hattı inşa ediliyor
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Yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu İstanbul ve Ankara yönlerinde trafiğe kapanabiliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın bu durumun ortadan kalkması için verdiği talimat doğrultusunda İSU Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yolda aldığı güvenlik önlemleri ile çalışmalara başlıyor. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 100 bin TL olan proje kapsamında iki adet yatay sondaj çalışması ve diğer yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştirilecek.

YOĞUN YAĞIŞLARDA D-100 KAPANIYORDU 

Kocaeli’de özellikle bahar aylarında yağan aşırı yağışlarda, şehrin belli noktalarında su baskınları ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlara son vermek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda yatay sondaj ve yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştirecek. Yapılan çalışma ile yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçilecek ve D-100 Karayolunun, İstanbul ve Ankara yönlerindeki trafiğinin aksamadan devam etmesi sağlanacak.

120 METRE YATAY SONDAJ YAPILACAK

Proje çalışması kapsamında İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, su baskının olduğu kısımdan, suyun boşalacağı Dil Deresi’ne kadar 310 metrelik yağmursuyu hat imalatı gerçekleştirecek. D-100 karayolunu Kuzey’den Güneye doğru yüzeyden geçecek olan yağmursuyu hattı, Dil Deresi yönüne Batı Kavşağı Güney ayağı ile Güney taraftaki katılım kolunun altından yatay sondaj çalışmasıyla devam edecek. Biri 75 metre diğeri 45 metre olan yatay sondaj çalışmalarında çelik borular kullanılacak. Yağmursuyu hattının geriye kalan kısımları ise betonarme borular ile inşa edilecek.

YAĞMURSUYU DİL DERESİNE TAHLİYE EDİLECEK  

Proje dahilinde inşa edilecek olan yatay sondajlı yağmursuyu hattı, aşırı yağışlarda köprülü kavşak bölgesinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek. İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları, Dil Deresine boşalacak.

 

# Kocaeli, İstanbul, Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

26 Kas 2020 - 09:53 - Gündem

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