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26 Kas 2020 - 09:55- Ekonomi G: 26 Kas 2020 - 09:57

Benzinin ardından bir zam da motorine

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın bir kısmı ÖTV'den karşılanabilir.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
# Dolar, Zam

26 Kas 2020 - 09:55 - Ekonomi

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