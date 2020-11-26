Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifaya çağrıldı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı açıklamasına tepki gösterdi. TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” ifadesine yer verilerek, Koca’ya istifa çağrısında bulunuldu.
"PANDEMİNİN YAYILMASINA NEDEN OLDUNUZ"
“Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” ifadesine yer verilen paylaşımda, “Aylardır söylediğimiz gerçekler doğrulandı. Süreci şeffaf yürütmediniz, gerçekleri sakladınız. Yurttaşlara yalan söyleyerek, gerçeği saklayarak algılarla pandeminin yayılmasına neden oldunuz” sözleriyle Sağlık Bakanı Koca’ya istifa çağrısında bulunuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.