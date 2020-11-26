Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifaya çağrıldı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı açıklamasına tepki gösterdi. TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” ifadesine yer verilerek, Koca’ya istifa çağrısında bulunuldu.

"PANDEMİNİN YAYILMASINA NEDEN OLDUNUZ"

“Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” ifadesine yer verilen paylaşımda, “Aylardır söylediğimiz gerçekler doğrulandı. Süreci şeffaf yürütmediniz, gerçekleri sakladınız. Yurttaşlara yalan söyleyerek, gerçeği saklayarak algılarla pandeminin yayılmasına neden oldunuz” sözleriyle Sağlık Bakanı Koca’ya istifa çağrısında bulunuldu.