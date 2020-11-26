Derince’de kadınlar için anlamlı toplantı

Derince Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü diğer kentlerle eş zamanlı olarak ilçe genelinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” düzenledi. Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, İlçe Emniyet Müdür Vekili İrfan Cengiz ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Mehmet Görevli’nin yanı sıra kaymakamlık daire müdürleri ve ilgili kurum yetkilileri hazır bulundu.
KENT MEYDANI’NDA STANT
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleşen toplantı Kaymakam Aksak’ın açılış konuşmasıyla başladı. Derince Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce hazırlanan sunumla devam eden programda İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından bugüne dek ilçe genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Meclis’te gerçekleşen programın ardından ise İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ziyaret edildi. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Kent Meydanı’nda açtıkları stantla vatandaşlara maske ve bilgilendirici broşürler dağıttı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.