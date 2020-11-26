Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Kas 2020 - 13:27- Gündem G: 26 Kas 2020 - 13:30

Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli’de vaka sayılarının arttığını açıklarken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz misafirlik ve davetlerin ertelenmesini isteyerek, daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kurallara uyulmasını istedi.
mask

Tüm yurtta artış gösteren ve özellikle de Kocaeli'de son dönemde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hastanelerde bulunan yoğun bakım üniteleri ile solunum cihazları doluluk oranları arttı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, valiniz olarak benim ve Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizdeki vaka sayıları hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarımızı zorlamaya başlıyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Misafirlik ve davetleri erteleyelim lütfen. Daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kişisel önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmaya ve alınan tedbirlere uymaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu. 

‘O ORTAMDA BULUNANLARIN HEPSİ KORONA OLMUŞ’

Kartepe ilçesinde yaşayan Gülay Burhan, komşularının bir araya geldiği bir gün hepsinin korona hastası olduğunu belirterek, "Kartepe Maşukiye'de yaşıyorum. Daha doğal ve köy ortamı gibi bir yerde yaşıyorum. Orası daha güvenli daha düşünüyoruz ama yaşadığım yer bile yüksek risk altında. Benim komşum arkadaşlarını topladı, aşure yapmışlar ve dua okumuşlar ve o ortamda bulunanların hepsi korona oldu. Yani yakın temas ev ortamında oturmalarından oldu. Hep söylüyorlar maskenizi çıkarmayın ve birbirinize temas etmeyin. Ama insanlar herhalde televizyon izlemiyorlar” dedi. 

‘NE OLACAK BU HALİMİZ BİLMİYORUM’

Mecbur olmadıkça evden çıkmadığını söyleyen Şule Poyraz ise, "Bu insanların yaptığı cahillik. Dikkat etmemekten kaynaklanıyor. Hiçbirimiz doğru dürüst dikkat etmiyoruz. Çıkmamamız gerekirken dışarı çıkıyoruz bazen ve bu nedenle de vakalar artıyor. Ben çıkmamaya gayret ediyorum. Mecbur olarak dışarı çıkarsam maske ve dezenfektan kullanıyorum. Ne olacak bu halimiz bilmiyorum” diye konuştu. 

# Kocaeli, maske, koronavirüs

26 Kas 2020 - 13:27 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince’de kadınlar için anlamlı toplantı mask
Derince’de kadınlar için anlamlı toplantı
Körfez Belediyesi ‘kadına şiddete hayır’ dedi mask
Körfez Belediyesi ‘kadına şiddete hayır’ dedi
Müdür Çelik ve öğretmenlerden Vali Seddar Yavuz’a ziyaret mask
Müdür Çelik ve öğretmenlerden Vali Seddar Yavuz’a ziyaret
Türkiye hep yanımızda oldu mask
Türkiye hep yanımızda oldu
Kocaeli’ye Örnek Tema Parkı mask
Kocaeli’ye Örnek Tema Parkı
Şayir’den ilkokul öğretmenlerine vefa mask
Şayir’den ilkokul öğretmenlerine vefa
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor... mask
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor...
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi mask
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
TEM’de feci şekilde can verdi mask
TEM’de feci şekilde can verdi
Annesinin yanında yürüyen çocuğa taciz! mask
Annesinin yanında yürüyen çocuğa taciz!
Koronada en riskli kan grubu belli oldu mask
Koronada en riskli kan grubu belli oldu
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama mask
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama

GALERİ

2020 Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu mask
2020 Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu
Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı mask
Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar mask
Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı mask
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Sonbaharın renk cümbüşünün gözlemlendiği adres: "Ormanya" mask
Sonbaharın renk cümbüşünün gözlemlendiği adres: "Ormanya"
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL