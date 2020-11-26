"Nereye Atayım" derdi bitti

İzmit Belediyesi ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO Vakfı), “Nereye Atayım” Sıfır Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi’ne Geçiş ile ilgili Çevrimiçi Basın Toplantısı gerçekleştirdi. Online olarak gerçekleşen basın toplantısına İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer ve ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu katıldı. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural "Nereye Atayım" çalışmaları hakkında bilgi verdi. "Nereye Atayım" uygulaması bütün telefonlara indirilecebilecek platformda hazırlandı.

“GÜNLÜK 2 BİN TON ATIK”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “ÇEVKO ile bir iş birlikteliğimiz var. ÇEVKO atık firmalarının ortak kurduğu bir sivil toplum örgütü. Amacımız çöp mantığından atık mantığına dönmektir. Yerinde ayrıştırma bu işin en önemli kısmı. Kocaeli’de günlük 2 bin tona yakın atık çıkıyor. Bunlar maalesef İZAYDAŞ’a gönderiliyor.

“60 BİN AĞACIN KESİLMESİNE ENGEL OLDUK”

İzmit’te 3 bin 300 noktada ambalaj atığı toplanıyor. Şu ana kadar 4 bin 500 ton civarından ambalaj atık topladık. 60 bin adet ağaçların kesilmesine engel olduk. 403 tane konteyner kafes kurduk mahallelerimize. İşyerlerine de 11 bin adet iç mekan kutusu koyduk. 43 adet de pet kafesi yerleştirdik. 194 adet de cam kumbarası var İzmit genelinde.

“11 BİN TON ELEKTRONİK ATIK”

2020’de 2 bin 410 ton cam atık toplandı. Hane ve işyerlerinden 7 bin litreye yakın atık yağ toplandı. Bu yağlar lisansız firmalar tarafından toplandığında gıda sektöründe ve yakıt sektöründe kullanılıyor. Bu da araçların yanmasına bile sebep olabiliyor. 2020’de 11 bin kilogram elektronik atık topladık.

“YÜZDE 60 ORANLA ATIK AZALDI”

2 buçuk tona yakın pil atık topladık. Lastik atıklar konusuna da destek veriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Tekstil atıkları da çok önemli. 262 ton tekstil atığı topladık. Bunlar eskiden çöpe gidiyordu. Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz uygulama ile 3 ayda yüzde 60 oranında atık azaldı.

“KONTEYNERLAR BARKODLANIYOR”

Atık envanter takibi yapıyoruz. Tüm konteynerleri barkodluyoruz. ‘Nereye Atayım’ uygulamasıyla vatandaş atık kumbaraları ne kadar yakınında bunu görecek. Vatandaş elinde biriktiriyor ama nereye atacağını bilmiyor. Bunun önüne geçmek için bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Atık getirme merkezimizin inşaatı devam ediyor. İzmit’in coğrafi yapısı zor ama bu işi yapmak için inanmak gerekiyor.

“934 NOKTA BARKODLANDI”

Biz çöpten ziyade atık topluyoruz. Kocaeli’nin en büyük problemlerinden birisi atık yönetimidir. Atığı düzenli ve sürekli toplamak durumundayız. Vatandaşın atıkları ayrıştırılması için bilinçlenmesi gerekiyor. ‘Nereye Atayım’ uygulaması önemli bir uygulama. Bizlerin de işleri kolaylaşacak. 934 nokta barkodlandı. Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz.

“KOMPOST UYGULAMASINA BAŞLADIK”

Kocaeli’deki atıkların yüzde 53’ü mutfak atıklarından oluşuyor. Günlük atıkların yarısı mutfak atığı. Geçen sene İzmit Belediyesi olarak 10 bin tona yakın dal ve çimeni değerlendirmek için kompost uygulamasına başladık. Buradan elde edilecek gübre park ve bahçelerde kullanılacak. Ambalaj atıkların katma değeri çok yüksek. Bundan sonra yapacağımız şey vatandaşa dokunmaktır. Atık yönetim sistemi bizim için önemli.

“580 BİN TON ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer toplantıda yaptığı konuşmada, “Bugün itibariyle 30 ilde 140 belediye ile çalışıyoruz. Gebze Belediyesi’de konu ile yakından ilgileniyor. 580 bin ton ambalaj atığı toplanıp, geri dönüştürülüyor. Bu atıkların kaynak olarak kullanılması demektir. Bu da ekonomiye katkı sağlanması demektir. Bu konuda belediyelere büyük görev düşüyor. Sanayi kuruluşları da piyasaya sürdükleri ürünlerin atıklarını toplayarak maddi katkı sağlamak zorundalar. Döngüsel ekonomi kavramı ve sıfır atık kavramları son dönemde gündemde” dedi.