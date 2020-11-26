Şimdi sıra ligde...

Sıkışık maç takvimi yüzünden 3 günde bir maç oynayan sarı yeşilliler, deplasmanda oynayacağı Çengelköyspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün de devam edecek. Temsilcimizde Bandırma maçında ilk 11 oynayan oyuncuların hafif bir yenileme antrenmanı yaptığı öğrenilirken, oyuna sonradan giren ve hiç süre almayan isimlerin tam zamanlı çalışma yapacağı belirtildi… Temsilcimiz bugün yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak. Maç Sultanbeyli’de oynanacak. 13.00’te başlayacak.