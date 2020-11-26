Olgun kardeşler hasret giderdi

Kocaelispor'un başarılı kalecisi Bayram Olgun ile ağabeyi, Keçiörengücü’nün takım kaptanı Süleyman Olgun birbiriyle üçüncü kez rakip oldu. Pazar günkü Kahramanmaraş maçında kaleye geçecek olan Bayram ile hafif sakatlığı bulunan Süleyman, Kocaelispor ile Keçiörengücü arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında forma giymedi. Kocaelispor zorlu geçen maçı uzatmaların ardından 2-1 kazandı ve bir bakıma Bayram da ağabeyi karşısında yine galip gelmiş oldu.



BAŞARI DİLEDİ…

Kupa maç öncesi Bayram ve Süleyman Olgun kardeşler bir araya geldi ve birbirine başarılar diledi. Mükemmel bir karaktere sahip olan, samimiyeti ve sıcak kanlılığı ile misafirlerini çok iyi karşılayan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Süleyman, Kocaelispor’u elde edilen galibiyetten ötürü kutlarken, yeşil siyahlılara başarı diledi. Bayram da abisine ve Keçiörengücü’ne başarı temennisinde bulundu.



ABUZER ŞAHİN’DEN YAKIN İLGİ

Öte yandan İzmit’ten maçı takip eden gazetecilerle yakından ilgilenen Keçiörengücü Sportif Direktörü, Körfez Spor Kulübü'nün eski futbolcularından Abuzer Şahin de kurumunu çok iyi temsil etti. Şahin takımın Keçiörengücü’nün başkanı, yönetimi, sportif direktörlüğü ve teknik kadrosu ile birlikte koordineli şekilde kurulduğunu belirtti ve kulübün sadece TFF’den gelen paralarla ve bir iki sponsorla yoluna devam ettğini ifade etti. Bu arada Keçiörengücü’nün en pahalı futbolcusunun 90 bin Euro olduğu (850 bin lira) olduğu, futbolcuların 200-500 bin lira arasında bedelle oynadıkları öğrenildi.