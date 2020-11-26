Kocaelispor 400 bin lira daha KAZANAMADI !..

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Keçiörengücü 2-1 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı. Uzun yıllar sonrası kupada son 32 takım arasına giren yeşil siyahlılar yayın, galibiyet ve TFF geliri adı altında 400 bin lira hak ediş elde etti. Ancak bu para Kocaelispor’un kasasına girmeden temliklere gitti.