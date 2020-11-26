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26 Kas 2020 - 13:57- Spor G: 26 Kas 2020 - 13:58

Geçmiş olsun Yenidoğan Serdar

Yenidoğan Serdarspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Başkan Yardımcısı Hamza Bostan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
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Yenidoğan Serdarspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Başkan Yardımcısı Hamza Bostan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya alınc bostan izin Başkan Abdülkadir Bayraktutar mesaj yayınlayarak “Başkan Yardımcımız Hamza Bostan’a ve tüm hastalarımıza Allah’tan şifalar diliyoruz” dedi. 

26 Kas 2020 - 13:57 - Spor

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